سه نفر در سوانح رانندگی قزوین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین سانحه رانندگی روز گذشته در حوالی روستای زرشک قزوین یک دستگاه کامیون کمپرسی با یک دستگاه سواری دوو برخورد کرد که در این حادثه راننده خودرو مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.



بر اساس این گزارش راننده سواری دوو بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.



پلیس علت وقوع این سانحه رانندگی را بی ‌احتیاطی راننده خودروی دوو در انحراف به چپ اعلام کرد.



همچنین در حادثه رانندگی دیگری در شهرستان آبیک، دیروز یک دستگاه سواری روآ در لاین جنوبی آزاد راه قزوین، کرج با یک عابر پیاده برخورد که عابر پیاده مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.



پلیس علت وقوع این سانحه رانندگی را بی ‌مبالاتی عابر پیاده در ورود غیر قانونی به آزادراه اعلام کرد.



در سانحه دیگر یک دستگاه سواری پراید با سه سرنشین در جاده دارالسرور شهرستان آبیک واژگون شد و به داخل کانال آب سقوط کرد.



در این حادثه یکی از سرنشینان پراید مصدوم شد که پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.



پلیس علت وقوع واژگونی را 50 درصد بی احتیاطی راننده پراید در عدم توجه به جلو و 50 درصد نیز از جانب اداره طرح آبیاری شهرستان آبیک به علت عدم نصب حفاظ مناسب در حاشیه کانال اعلام کرد.



در تصادف دیگری در شهرستان تاکستان، یک دستگاه سواری تندر 90 با یک دستگاه موتورسیکلت با دو ترک‌ نشین برخورد کرد که یکی از ترک نشینان موتور مجروح و به بیمارستان منتقل شد.



پلیس در حال بررسی علت وقوع این حادثه است.