کمبود آب مشکل جدی گلخانه های خراسان جنوبی/ مسئولان چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادربادی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین کارگروه توسعه بخش کشاورزی خراسان‌ جنوبی از فعالیت هشت مجتمع گلخانه ای در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر در هر شهرستان استان یک مجتمع گلخانه ای فعالیت داشته و تعدادی نیز در حال واگذاری به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون تنها محدودیت استان در زمینه منابع آبی است، تصریح کرد: مجتمع های گلخانه ای در استانهای کم باران از جمله خراسان جنوبی بسیار حائز اهمیت بوده و یک دهم آب مصرف و 10 برابر تولید دارد.

هادربادی با اشاره به اینکه با توجه به شعار سال جاری مبنی بر تولید ملی، این گلخانه ها به منظور افزایش تولیدات باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند، افزود: این مجتمع ها با مصرف بسیار پایین دارای بازدهی بسیار بالایی بوده و باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه دولت سرمایه گذاری ویژه ای برای سال جاری در خصوص این مجتمع ها پیش بینی کرده است، اظهارداشت: در این راستا زیرساخت ها و وجود فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان آماده بوده و این در حالی است که با مشکل کمبود تخصیص آب در این مجتمع ها مواجه هستند.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی ادامه داد: میزان آب اختصاص یافته به مجتمع ها به گونه ای است که تنها از یک سوم ظرفیت گلخانه ای مجتمع می توان استفاده کرد و نیازمند تدابیر لازم از سوی مسئولان اجرایی است.

وی تعداد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم این مجتمع ها را در استان 346 نفر عنوان کرد و بیان داشت: این مجتمع ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در استان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

هادربادی تعداد فارغ التحصیلان بیکار ثبت نام شده در سازمان را در حال حاضر بیش از یک هزار نفر در سطح استان برشمرد و بیان کرد: مجتمع های گلخانه به دلیل کمبود آب برای واگذاری به فارغ التحصیلان با مشکل جدی مواجه است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سال جاری به لحاظ تخصیص اعتبار در بخش کشاورزی جزء 10 استان اول کشور بوده است، افزود: این اعتبار برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال مولد در استان تخصیص یافته که باید به طور صحیح مدیریت و هزینه شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی به طرح های اولویت دار بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: احداث گلخانه ها، مجتمع‌ های دامپروری و آبزیان، احداث استخرهای دو منظوره پرورش ماهی، ناوگان حمل و نقل جوجه یک روزه، احداث باغات، تولید و جمع ‌آوری گیاهان دارویی و ایجاد واحدهای پرورش مرغ گوشتی ایجاد کلنیک های دامپزشکی و... از جمله این طرح ها است.