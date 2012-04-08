معارفه اعضای شورای بسیج ورزشکاران استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه معارفه اعضای بسیج ورزشکاران استان ، با حضور سردار حسینی مطلق فرماندهی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای شورای بسیج ورزشکاران برگزار شد.



در پایان جلسه به اعضای شورای بسیج ورزشکاران حکم انتصاب اهدا ء شد.



بهروز منتقمی رئیس شورا، مصیب دهبالایی نائب رئیس و دبیر شورا، سعید خلج پرنیان، عزیز محمدی، محمودی، حمید حیدر خانی، جوادی نیا، سیفی نهاوندی، مهدی مجی و زارع پور اعضا شورا از اعضای شورای بسیج هستند.



حضور والیبالیست های جانباز و معلول البرزی در تیم ملی



والیبالیست های جانباز و معلول استان البرز به اردوی تیم ملی والیبال نشسته دعوت شدند.



اردوی تیم ملی والیبال نشسته از تاریخ 18 لغایت 25 فروردین ماه در تهران در حال برگزاری است که از استان البرز، رضا پیدایش، ابوالفضل اولیایی و مهرزاد مهروان حضور دارند.



دعوت وزنه بردار معلول البرزی به اردوی تیم ملی



وزنه بردار جانباز و معلول استان البرز به اردوی تیم ملی دعوت شد.



امیر جعفری وزنه بردار البرزی از تاریخ 18 فروردین ماه سال 91 در اردوی تیم ملی وزنه برداری حضور یافت و تمرینات خود را به همراه سایر ورزشکاران آغاز کرد.

