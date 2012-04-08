اردوغان پس از سوریه، ایران را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سمیح صعب" در تحلیلی برای روزنامه النهار لبنان نوشت: چرخش روابط ترکیه و ایران، پناه دادن به "طارق الهاشمی" از سوی منطقه کردستان عراق و سپس سفر وی به قطر و عربستان، اظهارات اخیر مالکی علیه ریاض و دوحه باعث شکل گیری دو جبهه شیعی سنی علیه هم شده است که از زمان آغاز بحران سوریه مسکو درباره وقوع آن هشدار داده بود.

البته دور زدن ایران از سوی ترکیه نقطه تحولی در کل منازعات منطقه محسوب می شود که تحولات را وارد فاز تنشهای مذهبی کرده و منطقه را به بشکه ای از باروت که هیچ کس از خطر آن در امان نیست، تبدیل کرده است.

النهار در ادامه تاکید می کند: تنشهای سنی- شیعی ممکن است منطقه را به حالت انفجار برساند و در نتیجه آن تنها اسرائیل خواهد بود که از چنین منازعاتی سود می برد. چون در پی آن مشروعیتی به دست می آورد که خود را "کشور یهودی" نام نهد.

در ادامه این مطلب احتمال تقویت گروهکهای تندرو همچون القاعده به عنوان یکی دیگر از خطرات پیش رو در منطقه یاد شده و آمده است: اگر اردوغان باید حکمت و صبر به خرج می داد و با ایران به عنوان قدرت بزرگ شیعی منطقه در جهت رسیدن به یک راه حل سیاسی، منطقه ای و توافقی برای بحران سوریه تلاش می کرد. آنکارا باید با دانستن این مسئله که ایران هرگز از دمشق دست نمی کشد، به عنوان یک طرف درگیر وارد بحران سوریه نمی شد و تنشهای مذهبی در منطقه را تقویت نمی کرد.

النهار تاکید می کند: اردوغان می توانست به جای اینکه منطقه را به سوی مسیری نامعلوم سوق دهد، راه آرامش را در پیش گرفته و تحولات را به سوی حل مسالمت آمیز موضوع سوریه سمت و سو دهد.