تصویب قانون جدید انتخابات/ موضع اخوان المسلمین در قبال آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر "جمیل ابوبکر" سخنگوی اخوان المسلمین اردن در گفتگو با روزنامه الدستور اعلام کرد که هیچکدام از اعضای اخوان المسلمین یا جبهه عمل اسلامی با مقامات وزارت خارجه آمریکا دیدار نکرده و اخباری که در این رابطه منتشر شده است صحت ندارد.

جنبش اسلامی اردن همچون اخوان المسلمین در پی اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 تاکنون دیدار با مقامات آمریکا و انگلیس را تحریم کرده است.

از سوی دیگر پایگاه اینترنتی النشره گزارش داد "امیه طوقان" وزیر دارایی اردن با هیئت پارلمانی آمریکا دیدار و درباره افزایش کمک های آمریکا به اردن برای حمایت مالی از بودجه این کشور و راه های توسعه روابط اقتصادی با واشنگتن گفتگو کرد.

بحران انرژی در اردن و راه های کسب منابع جدید انرژی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این دیدار بود.

از سوی دیگر القدس العربی نیز گزارش داد که دولت اردن شب گذشته پیش نویس قانون انتخابات پارلمانی 2012 را تصویب کرد. این پیش نویس قرار است امروز به پارلمان ارائه شود.

به موجب این قانون، شمار کرسی های پارلمان برای حوزه های انتخاباتی استان ها بالغ بر 108 کرسی است. دولت اردن شمار کرسی های اختصاص داده شده به زنان در پارلمان را از 12 کرسی به 15 کرسی افزایش داده است به طوری که در همه استان ها یک زن بتواند به پارلمان راه یابد.

از سوی دیگر "زکی بنی ارشید" رئیس بخش سیاسی حزب جبهه عمل اسلامی اردن در گفتگو با یونایتدپرس اظهار داشت: پیش نویس قانون انتخابات در راستای نادیده گرفتن اصلاحات سیاسی صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: می خواهم خبر مرگ حیات سیاسی در اردن را اعلام کنم و به "عون الخصاونه" نخست وزیر تسلیت بگویم.