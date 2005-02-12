به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه عكاظ نوشت : صحت اظهارات سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل درباره اينكه 10 سفير كشور عربي تا پايان سال جاري ميلادي در اسرائيل ماموريت خود را آغاز خواهند كرد و اينكه دولت هاي احتمالي كه روابط ديپلماتيك با اسرائيل برقرارخواهند كرد چه كشورهايي خواهند بود و آيا واقعا چنين گرايش و شتابي براي عادي سازي روابط با اسرائيل وجوددارد و چه تحولات مثبت منجربه اين مساله خواهد شد.عكاظ تلاش كرد از طريق منابع و كارشناس خود پاسخ اين سوالات را بدهد تا جائي كه يك منبع بلندپايه در بيروت پيش بيني كرد كشورهايي كه شالوم از آنها سخن گفته است تونس،‌الجزاير، مغرب، موريتاني، ليبي، قطر، اردن ، عمان ، فلسطين، مصر خواهند بود.

شالوم در نشست كابينه امنيتي اسرائيل گفته بود تا پايان سال جاري تعدادسفراي كشورهاي عرب در تل آويو به 10 سفير خواهد رسيد.



وي افزود: اين ارزيابي هاي خوشبينانه بر اساس تماس هاي تلفني كه با برخي مقامات عربي طي روزهاي اخير برقرار كرده است و ديدارهايي كه با آنها در آمريكا و اروپا انجام داد صورت مي گيرد.



عكاظ به نقل از منابع خود نوشت : درجهان عرب از ساليان پيش و نه فقط در حال حاضر كساني بوده اند كه براي برقراري روابط با اسرائيل تلاش مي كردند با آغاز دوره دوم رياست جمهوري بوش ، وي با بالابردن شعار دمكراسي درمقابل دولت هاي عربي قصد باج خواهي از آنها را درهمه زمينه ها داشته است اما در عمل تلاش مي كند تا دولت هاي عربي تمايل دولت بوش را در برقراري صلح با اسرائيل اجرا كنند.



به گزارش مهر، بوش اعتقاد دارد انتخاب مجدد وي به سياست خارجي وي انگيزه و تحرك زيادي بخشيده است ، لذا فعاليت دولتش پس از درگذشت عرفات با نشست شرم الشيخ آغاز شد البته پيش از آن با تصويب قطعنامه 1559 زمينه برگزاري اين نشست را فراهم كرد، برخي دولت هاي عربي احساس مي كنند كه در معرض تهديد قراردارند و براي اينكه از سوي آمريكايي ها مورد استقبال قرارگيرند بايد رضايت اسرائيلي ها را به عنوان شرط اساسي بدست آورند.



منبع روزنامه عكاظ افزود: لذا ملاحظه مي كنيم برخي كشورهاي عربي هرچند آن را به شكل علني نشان نمي دهند اما شروع به برقراري روابط با اسرائيل ازطريق افتتاح دفاتر تجاري اسرائيل دركشورهاي آنها بوي‍ژه در قطر، مغرب و عمان كرده اند.



به گزارش مهر، اين منبع درپايان گفت: لذا برقراري روابط ديپلماتيك با اسرائيل در پايان سال جاري همانطور كه شالوم گفته است براي اين كشورهاي كه نام بردم بعيد نيست بويژه اينكه شرايط پس از تمهيدات گذشته براي برقراري روابط با اسرائيل مهيا شده است .

از سوي ديگر حازم ابوشنب مديرمركز تحقيقات و پژوهش هاي اسرائيلي به عكاظ گفت: ده كشوري كه سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل پيش بيني كرده است تا پايان سال جاري ميلادي سفرايشان را به تل آويو اعزام كنند، شامل مصر و اردن كه عملا روابط ديپلماتيك و قرارداد صلح با اسرائيل امضا كرده اند كه در نشست شرم الشيخ اعلام كردند به زودي سفرايشان را به تل آويو اعزام خواهند كرد.



وي به عكاظ گفت: چهار كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس در ميان ده كشور ياد شده قرار دارند كه دو كشور قطر و عمان روابط تجاري يا شبه ديپلماتيك با اسرائيل دارند و بحرين و امارات هم تماس هايي دراين خصوص برقراركرده اند.

به گفته وي مغرب و تونس دفاتر تجاري و شبه ديپلماتيك در تل آويو دارند كه تا پيش از انتفاضه دوم كاملا فعال بود و قرار است فعاليتش از سرگرفته شود، اين دو كشور در ميان ده كشوري هستند كه روابط كامل ديپلماتيك با اسرائيل برقرارخواهند كرد اگر آرامش برقرار شود و مذاكرات آغاز شود همچنين موريتاني كه روابط ديپلماتيك كامل با اسرائيل دارد و سفارتش را در تل آويو نبسته است.

وي افزود: دهمين كشور كه انتظار مي رود روابط ديپلماتيك را پس از برقراري ثبات درخاك خود با اسرائيل برقرار كند عراق است كه برخي از شخصيتهاي عراقي مانند مثال الالوسي چنين خواسته هايي را مطرح كردند كه منابع تاكيد مي كنند اين مساله بر اساس خواسته آمريكا صورت مي گيرد.

به گزارش مهر، ابوشنب گفت: عادي سازي روابط از سوي اين ده كشور با اسرائيل حالت هاي متفاوتي دارد اما به صورت كلي مي توان گفت اين امر تحت فشارهاي آمريكا و مطالبات برخي كشورهاي اروپايي صورت مي گيرد .



ابوشنب بعيد ندانست كه يك كشور عربي ديگر هم به سمت برقراري روابط ديپلماتيك با اسرائيل گام بردارد به بهانه اينكه فلسطينيان خود بازگشت به پاي ميزمذاكرات و روند صلح را از سرگرفته اند.

شايان ذكر است روزنامه هاآرتص اسرائيل چندي پيش فاش كرد كه تل آويو در زمينه افتتاح دفتر نمايندگي در پايتخت امارات متحده عربي وارد مراحل پيشرفته مذاكره با دولت امارات شده وهم اكنون گفتگوها برسر مكان، مساحت و امنيت دفتر نمايندگي اسرائيل درابوظبي، در جريان است.

رژيم صهيونيستي فرستادگاني را با هدف عادي سازي روابط به كشورهاي عربي اعزام خواهد كرد علاوه بر اين ، رژيم اسرائيل تلاش دارد تا از اين طريق وبا استفاده از تصميم كابينه رژيم صهيونيستي در قطع ارتباط با فلسطينيان براي عادي سازي روابط با كشورهاي عربي گام بردارد.

يادآورمي شود رژيم صهيونيستي هم اكنون با سه كشور عربي اردن، مصر و موريتاني روابط ديپلماتيك رسمي دارد اما روابط خاصي را با بسياري از كشورهاي عربي و بويژه قطر تحت عناويني همچون دفتر همكاريهاي اقتصادي بر قرار نموده است . اين روابط پس از آغاز انتفاضه در ظاهر بشدت تنزل يافته است .

سال گذشته نيز چند ماه پس از اشغال عراق، وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ابراز اميدواري كرده بود كه فروپاشي رژيم صدام اعراب را به سوي عادي سازي روابط با تل آويو بكشاند.

سيلوان شالوم تحولات منطقه را اميدوار كننده توصيف كرد و احتمال داد كه اين تحولات به كشانده شدن رهبران ميانه رو منطقه به سوي عادي سازي روابط با اسراييل و عقد پيمان صلح منجر شود.

شالوم افزود: پيش ازفروپاشي رژيم صدام ، رهبران منطقه از اين اقدام مي ترسيدند اما اكنون با نابودي صدام اميدوارم همگي از هم اكنون گفتگوهاي صلح با اسراييل را با هدف صلح فراگير در منطقه آغاز كنند.