مجموعه مقالات " از شعر امروز تا شاعران دیروز " اثر عباسیه کهن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد پور شعبان با اشاره به اینکه کتاب " از شعر امروز تا شاعران دیروز" مجموعه ای از پژوهشها، نقد و نظرهای عباسیه کهن بوده که از سالهای فعالیت ادبی وی به یادگار مانده است.

وی اظهارداشت: " رویکردهای زبانی نو در غزل معاصر گیلان "، " خانواده تمثیل "، " قیافه قافیه و هجای بی جا "، " ده نامه، سرایی در ادب پارسی و نگاهی به غزل مثنوی "، " یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی "، " مختار نامه "، " واعظ، شاعر معانی رنگین "، " نبض سخن، معنی برجسته است " و " حکیم الهی قمشه ای " از مباحثی که در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان گفت: سید محمد عباسیه کهن چند سال عهده دار مسئولیت انجمن شعر حوزه هنری گیلان بوده و پیش از این نیز آثار وی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

وی افزود: " در بیشه باران " ( مجموعه ای از شعر بانوان گیلانی )، " تذکره شاعران گیلان " و چندین مجموعه شعر دیگر از آثار منتشر شده وی است.

پورشعبان یادآورشد: علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند از طریق وب سایت حوزه هنری گیلان به نشانی www.artguilan.irقسمت فروشگاه اینترنتی و یا به خانه کتاب حوزه هنری گیلان به نشانی رشت میدان دفاع مقدس، ابتدای خیابان حافظ، نبش کوچه قلمستان دو مراجعه یا با شماره تلفن 2265524 تماس حاصل کنند.