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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

پورشعبان:

مجموعه مقالات " از شعر امروز تا شاعران دیروز " اثر عباسیه کهن منتشر شد

مجموعه مقالات " از شعر امروز تا شاعران دیروز " اثر عباسیه کهن منتشر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان از انتشار مجموعه مقالات " از شعر امروز تا شاعران دیروز " اثر سید محمد عباسیه کهن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد پور شعبان با اشاره به اینکه کتاب " از شعر امروز تا شاعران دیروز" مجموعه ای از پژوهشها، نقد و نظرهای عباسیه کهن بوده که از سالهای فعالیت ادبی وی به یادگار مانده است.

وی اظهارداشت: " رویکردهای زبانی نو در غزل معاصر گیلان "، " خانواده تمثیل "، " قیافه قافیه و هجای بی جا "،  " ده نامه،  سرایی در ادب پارسی و نگاهی به غزل مثنوی "،  " یوسف و زلیخای منسوب به فردوسی "، " مختار نامه "، " واعظ، شاعر معانی رنگین "، " نبض سخن، معنی برجسته است " و " حکیم الهی قمشه ای " از مباحثی که در این کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

مسئول واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری گیلان گفت: سید محمد عباسیه کهن چند سال عهده دار مسئولیت انجمن شعر حوزه هنری گیلان بوده و پیش از این نیز آثار وی از سوی انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.

وی افزود: " در بیشه باران " ( مجموعه ای از شعر بانوان گیلانی )، " تذکره شاعران گیلان " و چندین مجموعه شعر دیگر از آثار منتشر شده وی است.

پورشعبان یادآورشد: علاقه مندان برای تهیه این کتاب می توانند از طریق  وب سایت حوزه هنری گیلان به نشانی www.artguilan.irقسمت  فروشگاه  اینترنتی و یا به خانه کتاب حوزه هنری گیلان به نشانی رشت میدان دفاع مقدس، ابتدای خیابان حافظ، نبش کوچه قلمستان دو مراجعه یا با شماره تلفن 2265524 تماس حاصل کنند.

کد مطلب 1571481

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