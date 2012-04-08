اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در باقرشهر/ خرید زباله از شهروندان

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعادتمند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با رشد سریع شهرنشینی در ایران و هر کشور دیگر، تولید زباله یکی از معضلاتی است که هر نظام شهری را با مشکل مواجه می کند.

وی افزود: امروزه زباله ‌های شهری یکی از بارزترین معضلات بهداشتی و زیست ‌محیطی شهر به حساب می‌آیند که نمی ‌توان بر این مشکل بزرگ شهری با رویکرد سنتی فائق شد.

می توان پسماندهای مخرب را به فرصتی طلایی تبدیل کرد

این مسئول عنوان کرد: اما اگر به این مشکل شهری نگاهی علمی داشته باشیم، می ‌توانیم پسماند‌های مخرب شهری را به فرصتی طلایی برای بهبود خدمات شهری به شهروندان تبدیل کنیم.

وی افزود: مدیریت عاقلانه پسماندهای شهری امروز یکی از راههای مؤثر حفاظت از محیط زیست است؛ جمع آوری زباله های شهری در زمره اولویتهای شهرداریهاست، در حال حاضر شهرداریها با رویکردی مثبت در صدد حل این معضل و بازیافت هستند .

سعادتمند یادآور شد: شهرداری باقرشهر در راستای طرح ساماندهی سیستم حمل زباله های شهری، طرح تفکیک زباله از مبدا را در دو فاز اجرا می کند.

آموزش شهروندان برای بازیافت زباله ها مهم است

وی ضمن تأکید برآموزش شهروندان و بالابردن میزان شناخت ایشان از فرهنگ بازیافت زباله ها اضافه کرد: شهروندان تفکیک زباله های خانگی را به فرزندان خود آموزش دهند تا این طرح به نحو مطلوب اجرا شود.

شهردار باقرشهر بیان کرد: زباله ثروتی است ناشناخته که در صورت تفکیک و بازیافت درست زباله ها، ضمن کمک به زیبا شدن چهره شهر عواید حاصل از تبدیل مواد به جامعه بازگردانده خواهد شد.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف کاهش مقدار زباله و اثرات سوء آن بر محیط زیست و بازگرداندن مواد بازیافتی به چرخه تولید اقتصاد کشور و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی اجرا می شود.

سعادتمند گفت: به همین منظور مقدمات اجرای طرح با نصب 28 عدد مخازن آبی رنگ در محل های کارشناسی شده، به ویژه معابر اصلی انجام شده است و شهروندان می توانند زباله های خشک خود را به ترتیب اعلام شده به داخل این مخازن بیاندازند.

زباله ها از شهروندان خریداری می شود

وی افزود: در این مرحله شهروندان باجداسازی زباله ازداخل منازل و انتقال آن به مخازن کارتن پلاست تحویلی شهرداری با ما همکاری خواهند داشت که پس از تماس شهروندان با خط بازیافت، مأموران با لباس مشخص و کارت شناسایی به محل مراجعه و با پرداخت هزینه، بازیافت تولیدی را از شهروندان خریداری می کنند.

مدیر حوزه خدمات شهر شهرداری باقرشهر نیز در این خصوص اعلام کرد: شهروندان می توانند با مراجعه به غرفه خرید بازیافت خانگی ضمن آموزش بازیافت تولیدی خود را به متصدی بازیافت تحویل داده و هزینه آنرا دریافت کنند.

حسین توکلی افزود: راه دیگری که پیش بینی شده است مرحله بازیافت و جداسازی زباله ای قابل بازیافت از زباله های تر است، در این مرحله با انتقال زباله های شهروندان به مرکز بازیافت، تخلیه و انتقال برروی نوارنقاله، جداسازی و تفکیک زباله های قابل بازیافت تحقق می یابد.

وی از اقدامات آماده سازی اجرای این طرح در باقرشهر پس از احداث ایستگاه خدمات شهری در ضلع شرقی جاده قوچحصار و درسون آباد خبر داد و عنوان کرد: فاز یک طرح در حال اجراست و مراحل مقدماتی اجرای فاز دوم آغاز شده و به زودی تفکیک و بازیافت از مبدأ به طور کامل اجرا خواهد شد.