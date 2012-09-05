  1. ورزش
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

واعظی: حق تیم تیروکمان بانوان ایران مدال طلا بود/ باید بیشتر تمرین کنیم

واعظی: حق تیم تیروکمان بانوان ایران مدال طلا بود/ باید بیشتر تمرین کنیم

مربی تیم ملی ریکرو بانوان ایران پس از کسب مدال برنز بازی های پارالمپیک گفت: حق تیم ما مدال طلا بود اما از کسب برنز هم بسیار خوشحال هستیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حجت الله واعظی شامگاه امروز چهارشنبه و پس از موفقیت تیم ریکرو بانوان ایران در کسب مدال برنز چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک گفت: نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم. هر چند اعتقاد دارم حق ورزشکاران ما مدال طلا بود اما از کسب همین مدال برنز هم بسیار خوشحالیم.

وی با تاکید بر همدلی و اتحاد اعضای تیم ملی تیروکمان خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما در طول برگزاری این رقابت ها پشت هم بودند و با حمایت هایی که کردند زمینه های موفقیت را فراهم کردند اما متاسفانه در بخش مردان نتوانستیم به موفقیتی دست پیدا کنیم.

واعظی با ابراز رضایت از عملکرد اعضای تیم ملی در بازی های پارالمپیک گفت: نشان دادیم که با تمرین و ممارست بیشتر می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم و نتایج بهتری نیز بگیریم.

کد مطلب 1571492

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها