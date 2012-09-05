واعظی: حق تیم تیروکمان بانوان ایران مدال طلا بود/ باید بیشتر تمرین کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، حجت الله واعظی شامگاه امروز چهارشنبه و پس از موفقیت تیم ریکرو بانوان ایران در کسب مدال برنز چهاردهمین دوره بازی های پارالمپیک گفت: نتیجه بسیار خوبی کسب کردیم. هر چند اعتقاد دارم حق ورزشکاران ما مدال طلا بود اما از کسب همین مدال برنز هم بسیار خوشحالیم.

وی با تاکید بر همدلی و اتحاد اعضای تیم ملی تیروکمان خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما در طول برگزاری این رقابت ها پشت هم بودند و با حمایت هایی که کردند زمینه های موفقیت را فراهم کردند اما متاسفانه در بخش مردان نتوانستیم به موفقیتی دست پیدا کنیم.

واعظی با ابراز رضایت از عملکرد اعضای تیم ملی در بازی های پارالمپیک گفت: نشان دادیم که با تمرین و ممارست بیشتر می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم و نتایج بهتری نیز بگیریم.