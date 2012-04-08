برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز گلستان/ لزوم ساماندهی مدارس غیرمقاوم

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد ظهر یکشنبه در نشست با روسای آموزش وپرورش شهرستانها افزود: باید تلاش شود تا جشنواره هرچه با شکوه تر برگزار شود و از مدیران شهرستانها خواست تا همکاری لازم را با اداره کل نوسازی مدارس داشته باشند.

مدیرکل نوسازی مدارس در خصوص اجرای مقاوم سازی و بهسازی مدارس فاقد استحکام از مدیران مناطق خواست تا همکاری لازم را در اجرای این طرح با اداره کل نوسازی مدارس داشته و مدارس فاقد استحکام را به موقع تخلیه و در اختیار کارشناسان این اداره کل قرار داده تا کار مطالعه مقاوم سازی آن انجام شود.

وی بیان داشت: این مدارس در اختیار پیمانکاران متخصص گذاشته شود تا عملیات اجرای مقاوم سازی و بهسازی این فضاها صورت پذیرد و به موقع تحویل آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق قرار بگیرد.

محمد حسین کمیلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گلستان نیز از مدیران آموزش و پرورش شهرستانها خواست، جهت گسترش فرهنگ مشارکت عمومی در امر مدرسه سازی و با توجه به تأکید دین مبین اسلام مبنی بر اهمیت باقیات و صالحات، انفاق و انجام کار خیر تلاش شود جشنواره خیرین مدرسه ساز با شکوه خاص و نوآوری و تنوع بخشی در شهرستانها و حتی شهرهای استان گلستان برگزار شود.

شایان ذکر است در این نشست به مواردی از جمله مقاوم سازی مدارس فاقد استحکام ، ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی (3-3-6) ، برگزاری چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز و موارد دیگری در جهت رفع مشکلات مناطق پرداخته شد.

درباره ساماندهی فضاهای آموزشی و پرورشی (3-3-6) هر یک از مدیران مشکلات منطقه خود را مطرح کرده و جهت رفع آن بحث و تبادل نظر کردند.