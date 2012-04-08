  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

هاشمی:

هیچ تاخیری در اجرای طرح های صنعتی در کرمانشاه پذیرفتنی نیست

هیچ تاخیری در اجرای طرح های صنعتی در کرمانشاه پذیرفتنی نیست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: از مسئولان و مدیران ذیربط می خواهیم که در اجرای طرحهای خود از هرگونه کم کاری اجتناب کنند، زیرا هیچ تاخیری در اجرای طرح های صنعتی در کرمانشاه پذیرفتنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اشتغال استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری این شهر با عضور اعضای آن برگزار شد.

در این جلسه این شورا، سیددادوش هاشمی گفت: خوشبختانه با همکاری خوب مسئولان موفق شده ایم که 51 طرح صنعتی را در استان کرمانشاه با اعتبار 82 میلیارد ریال به تصویب برسانیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: این طرحها در صورت عملیاتی شدن می توانند زمینه اشتغال بیش از 14 هزار نفر را در استان کرمانشاه به وجود بیاورند.

هاشمی افزود: صنعتی شدن استان کرمانشاه می تواند منشا اشتغال پایدار در این خطه شود و بی شک اشتغال پایدار در این استان برخی از آمارهای منفی و ناهنجار را در کرمانشاه کاهش می دهد.

وی گفت: سرعت و کیفیت اجرای طرحهای صنعتی برای دولت و استانداری کرمانشاه بسیار اهمیت دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان سخنان خود تاکید کرد: پس از مسئولان و مدیران ذیربط می خواهیم که در اجرای طرحهای خود از هرگونه کم کاری اجتناب کنند، زیرا هیچ تاخیری در اجرای طرح های صنعتی در کرمانشاه پذیرفتنی نیست.
 

کد مطلب 1571529

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها