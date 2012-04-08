به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اشتغال استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت استانداری این شهر با عضور اعضای آن برگزار شد.

در این جلسه این شورا، سیددادوش هاشمی گفت: خوشبختانه با همکاری خوب مسئولان موفق شده ایم که 51 طرح صنعتی را در استان کرمانشاه با اعتبار 82 میلیارد ریال به تصویب برسانیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: این طرحها در صورت عملیاتی شدن می توانند زمینه اشتغال بیش از 14 هزار نفر را در استان کرمانشاه به وجود بیاورند.

هاشمی افزود: صنعتی شدن استان کرمانشاه می تواند منشا اشتغال پایدار در این خطه شود و بی شک اشتغال پایدار در این استان برخی از آمارهای منفی و ناهنجار را در کرمانشاه کاهش می دهد.

وی گفت: سرعت و کیفیت اجرای طرحهای صنعتی برای دولت و استانداری کرمانشاه بسیار اهمیت دارد.

استاندار کرمانشاه در پایان سخنان خود تاکید کرد: پس از مسئولان و مدیران ذیربط می خواهیم که در اجرای طرحهای خود از هرگونه کم کاری اجتناب کنند، زیرا هیچ تاخیری در اجرای طرح های صنعتی در کرمانشاه پذیرفتنی نیست.

