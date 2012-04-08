ارتش بدون تضمین مکتوب افراد مسلح عقب نشینی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد که بدون کسب تضمین های مکتوب از گروه های مسلح مبنی بر پایبندی به توقف خشونت ها در این کشور نیروهای ارتش سوریه از شهرها عقب نشینی نخواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب درباره پایبندی قطر، عربستان سعودی و ترکیه به توقف حمایت های مالی از گروه های مسلح در سوریه تضمین هایی را به دولت سوریه نداده است.

گفتنی است طرح کوفی عنان برای حل بحران سوریه مبتنی بر توقف خشونت تحت نظارت سازمان ملل و عقب نشینی نیروهای نظامی از شهرها و ارسال کمک های انسانی به مناطق آسیب دیده، آزادی بازداشت شدگان و نیز صدور مجوز برگزاری اعتراضات تظاهرات مسالمت آمیز است.

