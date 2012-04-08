تردد 1.5 میلیون نفر از پایانه مرزی بازرگان/ افزایش 18 درصدی خروج کامیون

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا احمدیان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از گمرک بازرگان در مرز ایران و ترکیه افزود: طی این مدت 10 هزار و 912 دستگاه اتوبوس حامل مسافر وارد و 13 هزار و 180 دستگاه اتوبوس از کشور خارج شده که در مقایسه با مدت مشابه قبل 23 درصد تعداد اتوبوس ورودی و شش درصد تعداد خروجی کاهش داشته است .

وی با بیان اینکه طی 12 ماهه سال 90 نیز 228 هزار و 804 دستگاه کامیون از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده که در مقایسه با سال 89 سه درصد افزایش دارد، اظهار داشت: سهم کامیونهای ایرانی از کل تردد 41 درصد، کامیونهای ترکیه 54 درصد و سایر ملل شش در صد بوده است.

فرماندار ماکو در خصوص کامیونهای ورودی و خروجی حمل کالا از این مرز، ادامه داد: طی 12 ماهه سال گذشته 71 هزار و سه دستگاه کامیون حامل کالا به کشور وارد و 39 هزار و 934 دستگاه از کشور خارج شده که در مقایسه با سال 89 کامیونهای ورودی از نظر تعداد و مقدار کالا چهار درصد کاهش و کامیونهای خروجی 18 درصد در تعداد و 23 درصد در مقدار کالای افزایش داشت.

پایانه مرزی بازرگان ماکو در مرز ایران و ترکیه به عنوان فعالترین مرز زمینی کشور بوده و آذربایجان غربی در شمالغربی ایران تنها استان هم مرز کشور با ترکیه است.

