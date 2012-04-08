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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

احمدیان خبر داد:

تردد 1.5 میلیون نفر از پایانه مرزی بازرگان/ افزایش 18 درصدی خروج کامیون

تردد 1.5 میلیون نفر از پایانه مرزی بازرگان/ افزایش 18 درصدی خروج کامیون

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار ماکو از تردد یک میلیون و 549 هزار و 794 نفر از پایانه مرزی بازرگان این شهرستان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا احمدیان ظهر یکشنبه در جریان بازدید از گمرک بازرگان در مرز ایران و ترکیه افزود: طی این مدت 10 هزار و 912 دستگاه اتوبوس حامل مسافر وارد و 13 هزار و 180 دستگاه اتوبوس از کشور خارج شده که در مقایسه با مدت مشابه قبل 23 درصد تعداد اتوبوس ورودی و شش درصد تعداد خروجی کاهش داشته است .

وی با بیان اینکه طی 12 ماهه سال 90 نیز 228 هزار و 804 دستگاه کامیون از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده که در مقایسه با سال 89 سه درصد افزایش دارد، اظهار داشت: سهم کامیونهای ایرانی از کل تردد 41 درصد، کامیونهای ترکیه 54 درصد و سایر ملل شش در صد بوده است.

فرماندار ماکو در خصوص کامیونهای ورودی و خروجی حمل کالا از این مرز، ادامه داد: طی 12 ماهه سال گذشته 71 هزار و سه دستگاه کامیون حامل کالا به کشور وارد و 39 هزار و 934 دستگاه از کشور خارج شده که در مقایسه با سال 89 کامیونهای ورودی از نظر تعداد و مقدار کالا چهار درصد کاهش و کامیونهای خروجی 18 درصد در تعداد و 23 درصد در مقدار کالای افزایش داشت.

پایانه مرزی بازرگان ماکو در مرز ایران و ترکیه به عنوان فعالترین مرز زمینی کشور بوده و آذربایجان غربی در شمالغربی ایران تنها استان هم مرز کشور با ترکیه است.
 

کد مطلب 1571575

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