سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات مشترک پلیس راهور و بیمه مرکزی مقرر شد بیمه ها سقف پرداخت خسارت بدون کروکی را به دو میلیون و 250 هزار تومان افزایش دهند. این قانون نیز به شرکت های بیمه ای ابلاغ شد اما متاسفانه هنوز تعدادی از شرکتها از اجرای این قانون امتناع می کنند.

وی ادامه داد: تعدادی از شرکتهای بیمه هنوز خسارات زیر یک و نیم میلیون تومان را بدون کروکی پرداخت کرده و پرداخت خسارت تا دو میلیون و 250 هزار تومان را منوط به داشتن برگه کروکی از پلیس می دانند.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور تهران، این اقدام بیمه ها تخلف است و پلیس براساس وظیفه خود برای تصادفاتی که بیمه بدون کروکی خسارت پرداخت نمی کند، کروکی صادر می کند.

بذر افشان افزود: رانندگانی که بیمه خسارت آنها را پرداخت نمی کند می توانند با مراجعه به شورای حل اختلاف و گرفتن معرفی نامه به پلیس مراجعه کرده تا ماموران با بازسازی صحنه تصادف برای آنها کروکی ترسیم کنند.

