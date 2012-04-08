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۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

امانی اعلام کرد:

رشد 265 درصدی جمع آوری تجهیزات ماهواره در رامسر

رشد 265 درصدی جمع آوری تجهیزات ماهواره در رامسر

رامسر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از رشد 265 درصدی جمع آوری تجهیزات ماهواره در سال گذشته در این شهرستان گردشگرپذیر خبر داد.

سرهنگ پاسدار نصرت الله امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رامسر به علت برخورداری از مواهب طبیعی همیشه مسافرخیز بوده و نیروی انتظامی شهرستان  بستر امنی برای مسافران ایجاد کرده است.

وی گفت: در نوروز امسال از افزایش حدود 15 درصدی ورود گردشگر به رامسر مواجه بودیم که خوشبختانه با ایجاد کانکس در پلاژها هیج مورد درگیری و سرقتی گزارش نشده است.

فرمانده انتظامی رامسر، میزان افزایش ورود خودرو نسبت به سال گذشته را حدود 14درصد دانست و افزود: با این وجود توانستیم رضایت شهروندان و مسافران را در ارائه امکانات برآورده سازیم.

وی اضافه کرد: در بحث جمع آوری تجهیزات ماهواره رشد 265 درصدی داشتیم و در زمینه جمع آوری محصولات ضد فرهنگی 271 درصد افزایش دستگیری و جمع آوری گزارش شده است.

وی از رشد دو رصدی افزایش برخورد با تخلفات راهور، رشد 53 درصدی برخورد با موتورسیکلتهای متخلف و 128 درصدی برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در سال گذشته در رامسر خبر داد.

امانی با اشاره به دستگیری یک گروه چهار نفره سارق در سال گذشته گفت: افرادی که خانه های خود را به افراد ناشناس اجاره می دهند در صورت مشاهده مواردی مشکوک به پلیس 110 اطلاع دهند.
 

کد مطلب 1571591

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