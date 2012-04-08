رشد 265 درصدی جمع آوری تجهیزات ماهواره در رامسر

سرهنگ پاسدار نصرت الله امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رامسر به علت برخورداری از مواهب طبیعی همیشه مسافرخیز بوده و نیروی انتظامی شهرستان بستر امنی برای مسافران ایجاد کرده است.

وی گفت: در نوروز امسال از افزایش حدود 15 درصدی ورود گردشگر به رامسر مواجه بودیم که خوشبختانه با ایجاد کانکس در پلاژها هیج مورد درگیری و سرقتی گزارش نشده است.

فرمانده انتظامی رامسر، میزان افزایش ورود خودرو نسبت به سال گذشته را حدود 14درصد دانست و افزود: با این وجود توانستیم رضایت شهروندان و مسافران را در ارائه امکانات برآورده سازیم.

وی اضافه کرد: در بحث جمع آوری تجهیزات ماهواره رشد 265 درصدی داشتیم و در زمینه جمع آوری محصولات ضد فرهنگی 271 درصد افزایش دستگیری و جمع آوری گزارش شده است.

وی از رشد دو رصدی افزایش برخورد با تخلفات راهور، رشد 53 درصدی برخورد با موتورسیکلتهای متخلف و 128 درصدی برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مشروبات الکلی در سال گذشته در رامسر خبر داد.

امانی با اشاره به دستگیری یک گروه چهار نفره سارق در سال گذشته گفت: افرادی که خانه های خود را به افراد ناشناس اجاره می دهند در صورت مشاهده مواردی مشکوک به پلیس 110 اطلاع دهند.

