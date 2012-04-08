تحریم ها مانع پیشرفت ایران در دانش هسته ای نمی شود

محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کشورهایی که در سطح بین الملل از مولفه های بالاتری برخوردار باشند در نظام بین الملل نیز از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه درمنابع قدرت باید به دو دسته منابع معنوی و منابع مادی قدرت تاکید شود افزود: در منابع معنوی قدرت، کشور جمهوری اسلامی ایران دارای منابع مکتب اسلام و آموزه های انقلاب اسلامی است.

ایران در بخش مادی دارای فناوری در سطوح مختلف است

وی بیان کرد: همچنین ایران در بخش مادی دارای اقتصاد و دانشی پیشرفته و در راس آن فناوری در سطوح مختلف است.

انرژی هسته ای دارای کاربردهای صلح آمیز است

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم گفت: امروزه یکی از فناوری های مهم که در مرحله نخست دارای کاربردهای صلح آمیز در سطح بین الملل است انرژی هسته ای است.

وی بیان کرد: تاکید همه دولت ها بر این است که برای دستیابی به فناوری های هسته ای باید توان خود را به کار گیرند و آژانس بی المللی انرژی هسته ای نیز باید به دولت ها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کمک کند.

وی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق است افزود: نیاز کشورها به برق رو به افزایش و نیاز آنها به سوخت فسیلی رو به کاهش است.

فناوری هسته ای در ایران راهبردی استراتژیک است

ستوده گفت: تاکید جمهوری اسلامی بر فناوری هسته ای یک راهبرد استراتژیک محسوب می شود و دستیابی به اهداف بزرگ توسعه اقتصادی در سطوح مختلف تا حدودی وابسته به پیشرفت ایران در فناوری های هسته ای است.

وی ادامه داد: ایران در چند سال گذشته با دستیابی به سطوح مختلف دانش به موفقیت های بسیاری دست یافته است که این امر مرهون تلاش های جوانان و دولت جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: با وجود تحریم ها ایران توانسته است در سوخت هسته ای به موفقیت های بسیاری دست یابد که این امر مرهون تلاش های جوانان این کشور است.ستوده ادامه داد: هر چند تحریم ها سرعت رسیدن ایران به دانش هسته ای را کاهش می دهد اما هیچ گاه مانع از توسعه ایران در دانش هسته ای نمی شود.