سنگفرش محور حافظیه به شورای ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه همگان انتظار دارند که در صحن علنی شورای شهر شیراز تصمیمات کلان گرفته شود اما بخش زیادی از وقت اعضای شورای شهر شیراز به تعارفات و تعریف از یکدیگر می گذرد و زمان رسیدن به دستور کار نیز به دلیل همزمانی با وقت نماز کوتاه می شود.

جلسات یکشنبه شورای شهر شیراز معمولا از ساعت 10 صبح تا 13 برگزار می شود که زمان شروع جلسه به دلیل عدم حضور به موقع اعضای شورا حدود 15 تا 20 دقیقه تاخیر دارد که پس از تلاوت آیاتی از قران کریم ناطقین پیش از دستور سخنان خود را آغاز می کنند و سپس شورا وارد دستور کار خود می شود.

این روند به صورت عادی در جلسات علنی شورای شهر شیراز روی می دهد اما زمانیکه میهمانانی در صحن علنی حضور داشته باشند قبل از وارد شدن به دستور کار باید شاهد سخنرانی میهمانان بود.

سخنرانی میهمانان هم نسبت به موقعیت شغلی و زمانی این افراد متفاوت است به طور مثال اگر روز پزشک، مهندس، معلم و یا رویداد مهم ورزشی باشد هم تعداد نفرات دعوت شده متفاوت است و هم زمانی که به آنان اختصاص می یابد که البته روز پرستار امسال فراموش شد.

پس از سخنرانی میهانان زمان سئوال اعضای شورا از آنان می شود که اغلب به دلیل میهمان نواز بودن اعضا سئوالات اصلی مطرح نمی شود و تنها با تقدیر و تشکری مجدد بابت فعالیت انجام شده که در اصل وظیفه یک مسئول است به اتمام می رسد.

پس از خروج میهمانان از صحن شورا دستور کار مطرح می شود که البته باید به برخی از دستور کارهای شورای شهر شیراز نیز توجه داشت.

درخواست مجوز برای پرداخت کمک هزینه سفر، اجازه سفر خارجی، نام گذاری خیابانی که مردم شهر سالهاست نام آن را صدا می زنند، رفع مشکل زمین مسکونی اقا و یا خانومی در یکی از محلات شیراز، تخفیف پرداخت عوارض به یکی از ارگانها و از همه مهمتر درخواست مجوز راه اندازی یک فروشگاه در حالیکه چند روزی از افتتاح آن گذشته است.

البته نباید فراموش کرد که در جلساتی نیز بحث افزایش کرایه اتوبوس، تاکسی، پارکینگ و... مطرح می شود که برخی از این دستور کارها نیز پس از اینکه ساعتها وقت شورای شهر را تلف می کند بنا بر قانونی نبودن ان توسط فرمانداری شیراز به حق پذیرفته نمی شود.

اما جلساتی نیز برای مشخص شدن وضعیت اعتبارات و بودجه شهرداری نیز سالی دو یا سه بار برگزار می شود تا بالاخره اعضای شورا بتوانند با دلایل هر چند غیر معقول، شهردار را متقاعد به افزایش بودجه سال کنند.

سنگ فرش خیابان حافظیه نیازی به ارائه در شورا نداشت

اما یکی از دستور کارهای اولین جلسه علنی شورای شهر شیراز در سال جاری بحث سنگ فرش کردن و پیاده روسازی محور حافظیه شیراز بود که امروز به عنوان یک دستور کار وارد صحن علنی شورای شهر شیراز شد.

شهردار شیراز در این راستا گفت: سنگ فرش با مسدود کردن یک خیابان تفاوت دارد و آنچه که برای ما اهمیت دارد این است که این محور به دلیل حضور و تردد بازدید کنندگان حافظیه به محوری امن تبدیل شود.

علیرضا پاک فطرت تصریح کرد: در اکثر میدانها و خیابانهای مهم کشورهای اروپایی شاهد استفاده از سنگ فرش هستیم که علاوه بر پیدا کردن جلوه ای زیبا سرعت خودروها نیز کنترل خواهد شد.

وی ادامه داد: تردد خودروها در این خیابانها با مدیریت انجام می شود ولی ممنوع نخواهد شد.

شهردار شیراز تاکید کرد: سنگ فرش کردن این محور بسیار ارزان تر از آسفالت کردن آن است و از طرفی چنین بحثی احتیاج به ارایه در صحن علنی شورا نداشت.

اما این سخنان شهردار شیراز باعث ناراحتی رئیس شورای شهر را به همراه داشت و گفت: از اینکه بگوییم چنین فعالیتی کاری به شورای شهر ندارد درست نیست بلکه باید اگر برنامه ای برای انجام این کار دارید به شورای شهر ارایه دهید.

البته این دستورکار پس از حدود 30 دقیقه بحث کردن با نظر اعضای شورا از دستور کار خارج شد و قرار شد شهرداری شیراز تمهیدات خود را در نظر بگیرد و در شورای ترافیک استان بحث مطرح شود.