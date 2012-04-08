گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک فرهنگ پیشرو در حوزه هنری جاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف در دیدار نوروزی با هنرمندان و کارکنان حوزه هنری گفت: در سالی که گذشت، حوزه هنری در همه حساب و کتاب‌ها و گزارشات و ارزیابی‌ها، نمره قبولی گرفت و در حسابرسی مالی با همه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌هایش در سراسر کشور، مطلوب شناخته شد.

رئیس حوزه هنری با بیان این که چرخه تولید آثار هنری به راه افتاده است، گفت: الحمدلله در سال گذشته هر روز خبری از یک موفقیت داشتیم که حتی فرصتی برای معرفی مناسب آنها نبود. همچنین محصولات حوزه هنری در نگاه متخصصان و منتقدان و مخاطبان محترم بود. این در حالی است که بارها از مشتریان و مخاطبانمان عقب ماندیم و تقاضاها بیش از عرضه بود.

او گفت: در سال 90 برای نخستین بار دو رمان از تولیدات حوزه هنری به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی انتخاب شدند که اتفاقی مهم بود.

مومنی با اشاره به فعالیت ارگان‌ها و سازمان‌های متعددی که در عرصه هنر دفاع مقدس تلاش می‌کنند، گفت: آثار تولید شده در حوزه هنری بازار را تحت تاثیر خودش قرار داده و مخصوصاً در ماه‌های آخر سال سه کتاب ارزشمند منتشر شد که در همان مدت کوتاه به چاپ‌های متعدد رسید و همکاران ما با تمام تلاش شبانه روزیشان نتوانستند تمام درخواست‌های کتابفروشی‌ها و مراکز پخش را برآورده کنند و طبعاً مشتریان زیادی را از دست دادیم.

تقدیر از ابتکار بخش سینمایی حوزه هنری در اکران فیلم «یک حبه قند»

رییس حوزه هنری در خصوص توزیع آثار هنری توسط حوزه هنری توضیح داد: در بخش ارائه و توزیع آثارمان به تجارب جدیدی دست یافتیم و به جای این که تحت تاثیر بازار قرار بگیریم، خودمان جریان‌ساز هستیم و در حوزه‌های مختلف، ابتکار عمل را به دست می‌گیریم.

مومنی شریف ادامه داد: به عنوان مثال یکی از فیلم‌های حوزه هنری یعنی «یه حبه قند» که سال گذشته اکران شد، در جذب مخاطب خاص و عام و فروش در تاریخ سینمای حوزه رکورد زد. متخصصان فن قبول دارند که این اتفاق نبود، بلکه بر اثر برنامه‌ریزی و ابتکار بخش سینمایی حوزه هنری بوده است.

مومنی در ادامه گفت: زمانی کارشناسان اکران، برای فروش این فیلم بیشتر از 200 میلیون تومان پیش بینی نمی‌کردند، اما ما برنامه‌هایمان را روی دو میلیارد تومان بستیم و این را هم به همکاران مان در بخش سینما اعلام کردیم که کمتر از یک میلیارد قابل قبول نیست؛ زیرا از نظر ما جذب مخاطب فراوان یکی از ویژگی‌های حوزه هنری دهه چهارم است.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: خوشبختانه با تمام نامهربانی‌هایی که در حق این فیلم ارزشمند و نجیب شد، نزدیک به یک میلیارد و نیم فروش داشت و یقین داریم با اکران خارجی و توزیع نسخه‌های خانگی آن، فروش آن از دو میلیون پیش بینی شده،‌ فراتر خواهد رفت.

حوزه هنری؛ مرکز تربیت هنرمندان متعهد

محسن مومنی شریف سپس به فعالیت‌ها و دستاوردهای مرکز آموزش و پژوهش حوزه هنری پرداخت و گفت: در حوزه آموزش زحمات شبانه‌روزی همکارانمان و اساتید محترم این بخش دارد در حال به بار نشستن است و امروز از سوی دفتر مقام معظم رهبری حوزه هنری به عنوان مرکز تربیت نیروهای متعهد به ارگان‌ها و نهادهای دیگر معرفی شده است.

وی ادامه داد: مرکز تخصصی آموزش هنر اسلامی حوزه هنری به لحاظ حجم به اندازه یک دانشکده هنری فعالیت می‌کند و 600 دانشجوی هنرآموز را بدون اینکه از امکانات فیزیکی و مادی یک مدرسه برخوردار باشد در همین ساختمان‌های حوزه هنری پرورش می‌دهد و درخواست‌های زیادی از ما شده است تا این تعداد را تا سال آینده حداقل به دو هزار نفر برسانیم.

مومنی گفت: همه این اتفاقات در زمینه آموزش زمانی می‌افتد که خیلی از همکاران وقتی حدود ساعت چهار از حوزه تشریف می‌برند و گمان می‌کنند حوزه تعطیل شده است، اما کار حوزه هنری تازه شروع می‌شود!

توفیق در بخش بین‌الملل

رئیس حوزه هنری با بیان این که در بخش پژوهش هم کارهای زیادی شده که ان‌شاالله امسال نتایجش را خواهیم دید، افزود: در بخش بین‌الملل هم توفیقاتی داشتیم مخصوصاً در همکاری با حزب الله لبنان و اعزام استاد و هنرمند به آنجا و همچنین کمک به راه اندازی مرکز رسالات در لبنان تلاش‌هایی شد که بیش از آن که ما از کار رضایت داشته باشیم، خود آن‌ها خیلی از روند کار راضی هستند.

وی ادامه داد: همچنین رئیس جمهور سودان بازدیدی از حوزه هنری داشت که بعدها متوجه شدیم سفر او به ایران و بازدیدش از مراکز موفق جمهوری اسلامی با این هدف بوده است که مراکزی مشابه با آنچه در اینجا دیده در کشورش ایجاد کند.

تحول در حوزه هنری مشهود است

محسن مومنی با بیان این که در سال 90 دفتر رهبری دو بار از ما گزارش عملکرد خواسته است، افزود: یکی از این گزارش‌ها که بر اساس شاخص‌های سند فرادستگاهی ابلاغی دفتر تنظیم شده بود و در جلسه‌ای با حضور عده‌ای از مسوولان تراز اول فرهنگی کشور مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفت؛ نتیجه آن جلسه علاوه بر ارائه تذکرات و پیشنهادات این بود که کارنامه حوزه هنری را تحسین کردند و تاکید شد که تحول در حوزه هنری مشهود است.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: در نگاه این عزیزان حوزه هنری سازمانی عملیاتی و انعطاف پذیر تعریف شده است و این در حالی است که گزارش دو سال پیش درباره حوزه هنری غیر از این بود. البته حتما مسوولان پیش از ما در این تحول و رو به رشد بودن، نقش موثری داشته اند.

جشنواره 1404 فرصتی برای ترسیم هنر مطلوب انقلاب اسلامی

مومنی شریف گفت: به علت همین اعتقاد و اعتماد سال گذشته ماموریت‌هایی به حوزه هنری محول شد که گفته می‌شد در جاهای دیگر این آمادگی وجود نداشت؛ برگزاری جشنواره ایران 1404 یکی از این ماموریت‌ها بود که الحمدلله برگزاری آن در سال نخست قابل قبول بود و ان شاءالله در سال‌های آتی از این جشنواره به عنوان یک فرصت برای ترسیم هنر مطلوب انقلاب اسلامی استفاده خواهیم کرد.

جلوگیری از ورود کارهای نامربوط به حوزه هنری

وی که در جمع کارکنان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی سخن می‌گفت خطاب به حاضران گفت: در میدان فعالیت‌های فراوان شما همکاران در سال گذشته دو نکته قابل توجه است: اول اینکه گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک جهان‌بینی و فرهنگ پیشرو و امیدبخش در حوزه هنری، گفتمان غالب و ساری و جاری است. خوشبختانه امروز هر پیشنهاد و طرحی که به حوزه می‌آید با توجه به این مهم ارزیابی می‌شود و از ورود کارهای نامربوط به شدت کاسته شده است.

وی ادامه داد: مسئله دوم این است که در سال گذشته برای نخستین بار واحدها و مراکز حوزه هنری براساس برنامه‌ای از پیش طراحی شده ـ که برمبنای اولویت‌های موضوعی حوزه برنامه‌ریزی شده بود ـ فعالیت کردند و خوشبختانه موفقیت نسبی هم داشتند. به هر دلیل از قدیم در ذهن ما اینگونه جای گرفته است که انقلابی‌گری و نهادی بودن یعنی بی برنامگی، که متأسفانه این باور به روزمرگی منجر شد.

برنامه‌ریزی و سیاستگذاری منظم در همه بخش‌ها

مومنی شریف با بیان این که همکاران ما در دفتر طرح برنامه و معاونت‌ها کوشیدند تا با توجه به سیاست‌های اعلام شده و با همکاری مدیران بخش‌ها، برای هر بخشی برنامه‌ای داشته باشند و ارائه منابع به بخش‌ها در آن چهارچوب انجام گیرد، افزود: به عنوان مثال در ابتدای سال گذشته تقریبا تمامی برنامه‌های دفاتر استانی مان را ارسال کردیم. در حالی که از بهمن و اسفند سال 89 این دوستان نسبت به برنامه‌های حوزه توجیه شده بودند، اما وقتی فرودین ماه برنامه‌هایشان رسید، آقای مصلحی و دوستانش تشخیص داند که به عرایض ما توجه نشده. دوباره همه روسای استان‌ها و معاونانشان را در گروه‌های مختلف به تهران خواستیم و روی برنامه‌ها کار شد که نهایتا به گزارش همکاران امور استان‌ها توفیقشان بالای 80 درصد است.

شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی راهبردی هوشمندانه برای شکستن تحریم‌ها

رئیس حوزه هنری در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سال جاری گفت: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام شده است که این به نظر صاحب نظران راهبردی هوشمندانه برای شکستن تأثیر تحریم‌ها است.

او در ادامه با بیان این که اگر از منظر دیگری به این موضوع نگاه ‌کنیم در می‌یابیم که کالای خارجی با خود فرهنگ بیگانه‌اش را می‌آورد، افزود: با نگاهی گذار به تاریخ صد ساله کشورمان این دعا قابل اثبات است و امروز هم دشمن یکی از راهبردهایش برای شکست انقلاب اسلامی، تغییر سبک زندگی است و یکی از ابزارهای تغییر سبک زندگی ایرانیـ اسلامی ما و تغییر هویت ما، ورود سیل کالاهای خارجی است که به همین منظور طراحی شده‌اند و متأسفانه بی‌هیچ مقاومتی وارد زندگی ما می‌شوند.

برخورد جدی اصحاب فرهنگ وهنر برای جلوگیری از تغییر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی

مومنی با بیان این که ما اصحاب فرهنگ و هنر بیش از دیگران وظیفه داریم با این پدیده برخورد کنیم اضافه کرد: البته وظیفه هر یک از ما با توجه به تخصص و مسئولیتش متفاوت است، اما همه مان یک وظیفه مشترک ملی و شرعی داریم و آن این است که حتی‌المکان از خرید کالای خارجی خودداری کنیم؛ حتی اگر جنس خارجی از کیفیت خوبی برخوردار است و یا حتی نسبت به جنس ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود نباید فراموش کنیم که ما برای استقلال و عزت کشورمان بیش از اینها گذشت کرده‌ایم و آن هم جان پاک بهترین عزیزانمان بوده است.

رئیس حوزه هنری گفت: ملت نباید فراموش کنند که در گرماگرم یک جنگ نابرابر که دشمن ما از همه امکانات و تجهیزات پیشرفته برخوردار بود، تولیدکنندگان کالاهای خارجی به ما حتی سیم خاردار هم نمی‌داند. لذا خرید کالای خارجی در صورتی که مشابه ایرانی‌اش وجود داشته باشد، در حوزه هنری ممنوع شد و هر کسی که از این دستور تخطی کند، حتما با او برخورد جدی خواهیم کرد.

افزایش تولید محصولات فرهنگی هنری هنرمندان ایرانی

وی با تاکید بر این که حوزه هنری در برابر این شعار، مسئولیت مهم‌تر دیگری هم دارد، گفت: مسئولیت دیگر حوزه هنری افزایش تولید محصولات هنری ـ فرهنگی خودش است.

او اضافه کرد: خوشبختانه هنوز ذائقه ایرانی در حوزه هنر و ادبیات با هر گرایشی، علاقمند محصولات هنرمندان ایرانی است؛ هم در فیلم، هم در هنرهای تجسمی و مخصوصاً در هنرهای سنتی و شعر و داستان. ما باید این موقعیت را قدر بدانیم و از این مزیت نسبی نهایت استفاده را بکنیم.

آغاز فعالیت آزمایشی حوزه هنری کودکان و نوجوانان

مومنی با بیان این که در حوزه فرهنگ و هنر، در بخش کودک و نوجوان کوتاهی کرده‌ایم، افزود: در این عرصه بخشی بزرگی از بازار در دست کالاهای خارجی است و این خطرناک است. بنابراین ما از ابتدای مدیریت جدید کوشیده‌ایم به این موضوع اهتمام جدی داشته باشیم. بر همین اساس حوزه هنری کودکان و نوجوانان طراحی شد و چند ماهی است فعالیت‌های آزمایشی خود را شروع کرده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت حوزه هنری کودک و نوجوان گفت: ان‌شاءالله امسال این حوزه خودش را نشان خواهد داد و امیدواریم که این اقدام راهبردی و استراتژیک در مأموریت‌هایش موفق باشد.

رئیس حوزه هنری ادامه داد: لازم به تذکر است که بگویم در طراحی این مرکز جدید تلاش شده از اختصاص فضای فیزیکی زیاد و امکانات زیاد پرهیز شود بلکه سیاستگذاری‌ها و کارشناسی‌ها در این مرکز انجام می‌گیرد و تولیدات در دفاتر و واحدهای تخصصی صورت می‌پذیرد.

سال 91؛ سال عملیاتی کردن ماموریت‌های حوزه هنری

مومنی در ادامه به طراحی و تدوین برنامه‌های راهبردی حوزه هنری پرداخت و گفت: در این که حوزه هنری نسبت به آن درخشش اولیه که در دهه 60 داشت، سال‌های متمادی کم فروغتر شد و حتی گمان می‌رفت از گردونه خارج شده، شکی نیست. اما در علت این شکست و عقب‌ماندگی تحلیل‌های گوناگونی وجود دارد که هر یک در جای خود قابل تأمل است. البته حرف‌های بی‌ربط و نامربوط هم وجود دارد که ناشی از عدم آشنایی با حوزه است.

این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: به گمان من یکی از این دلایل فقدان برنامه دراز مدت و مبتنی بر تحولات آینده بود. در دهه 60 در آن فضای آرمانی ناشی از دفاع مقدس ما هم، پا به پای مردم پیش می‌آمدیم و البته رقبای قابل اعتنایی هم نداشتیم. اما با اتفاقات بعد از جنگ دچار انفعال شدیم و چون فاقد چشم‌انداز و برنامه‌ریزی دراز مدت بودیم، در گسترش و توسعه هم دچار احساسات شدیم و سال‌هاست که تاوان این مسئله را می‌پردازیم.

محسن مومنی شریف با بیان این که بنده از همان روزهای نخستین این مسئولیت پیگیر تدوین برنامه‌ای بوده‌ام که ما را به حوزه هنری متناسب با دهه چهارم و پنجم انقلاب اسلامی برساند، افزود: مأموریتی که مقام معظم رهبری برای همیشه حوزه هنری به ما داده است، این است که حوزه هنری باید به عنوان یک پایگاه همیشه حزب‌اللهی بماند و در کار نفوذ ارزش‌ها و معارف دینی در بدنه هنر از همه جلوتر باشد. برای عملیاتی کردن این مأموریت نیاز به برنامه‌ریزی داریم.