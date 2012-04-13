شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر درخصوص برنامه های سازمان راهداری در سال جاری اظهار داشت: تلاش داریم امسال 850 نقطه مقطع و تقاطع پرحادثه را در راه های شریانی و حدود 30 تقاطع غیرهمسطح را از محل بودجه های ملی و استانی اصلاح کنیم.

وی افزود: امسال 430 پل بزرگ تعمیر شده و 63 هزار کیلومتر از راههای شریانی خط کشی می شود، همچنین تعداد 2550 علایم انتظامی و اخطاری و 13 هزار متر مربع علایم اطلاعاتی درجاده ها نصب خواهد شد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به نوسازی ناوگان راهداری اشاره کرد و گفت: براساس برنامه امسال 300 دستگاه ناوگان جدید وارد راهداری می شود و عملیات بهسازی و تجهیز در 68 راهدارخانه انجام می گیرد.

وی به برنامه خرید 150 دستگاه نمک پاش مکانیزه در سال جاری اشاره کرد و افزود: افزایش امکانات در سه سال گذشته باعت شده است که به ندرت راهها بسته شود و تنها برای افزایش ایمنی در جاده ها به دلیل برف و کولاک برخی از راهها برای مدتی بسته اعلام شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال باتوجه به اینکه زمستان سختی را پیش رو داشیتم تلاش خواهیم کرد تا در سال 91 حدود 9 هزار کیلومتر از راههای شریانی کشور ترمیم، بهسازی و روکش آسفالت شود.

وی افزود: عملیات نگهداری و بهسازی در حدود 3 هزارکیلومتر از بزرگراه ها و آزادراه ها و 8 هزار کیلومتر از راههای اصلی پیش بینی شده است، همچنین برای سایر راهها هم حدود 8 هزار کیلومتر عملیات درزگیری و 12 هزار کیلومتر اجرای عملیات حفاظتی روگیر راهها انجام می شود.

افندی زاده با اشاره به افزایش ایمنی در راهها، اظهار داشت: با توجه به افزایش تردد در جاده ها تبدیل راههای فرعی به اصلی و آزادراه و بزرگراه در دستور کار قرار دارد.