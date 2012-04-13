۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۲۷

اعتبار 100 میلیارد تومانی برای انسداد مرز/ ساحل‌بندی دلیل اختلاف ایران و آذربایجان

جانشین فرمانده مرزبانی کشور گفت: برای امسال بیش از یکصد میلیارد تومان اعتبار برای انسداد مرز تعیین شده که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است.

امیر احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای انسداد مرز در سالجاری بیش از یکصد میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که امیدواریم از سوی مجلس تصویب شده و به مرزبانی اختصاص یابد. خوشبختانه با تخصیص به موقع بودجه سال گذشته گام های بلندی در انسداد مرز برداشته شد.

وی با اشاره به اختلافات مرزی ایران با افغانستان گفت: مشکلاتی با کشور افغانستان در خصوص خط مرزی وجود داشت که با برگزاری نشست هایی در آذرماه سال گذشته هیئت رفع اختلافات مرزی در منطقه مستقر شده و دو کشور توافق کردند کار میله گذاری مرزی از ابتدای امسال آغاز شود.

جانشین فرمانده مرزبانی کشور از نصب 95 درصد از میله های مرزی در مرز ایران و عراق خبر داد و افزود: بسیاری از میله های مرزی در جنگ 8 ساله با عراق از بین رفته بود که با همکاری سازمان جغرافیای کشور 642 میله جدید نصب شد. امیدواریم تا قبل از پایان تابستان میله گذاری این مرز به پایان برسد.

به گفته گراوند، ساحل سازی محل مناقشه ایران و آذربایجان در مرزهای شمال کشور است. ساحل سازی این کشور در رود ارس باعث بروز مشکلاتی شده است اما هیئت های فنی در حال مذاکره برای رفع این اختلافات هستند.
 

