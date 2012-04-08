اجرای شبکه فاضلاب شهر روانسر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب شهری روانسر گفت: در اعتبارات امسال 12 میلیارد و 171 میلیون ریال برای اجرای پروژه های شبکه فاضلاب این شهر مصوب شده که تاکنون 70 درصد این اعتبار به میزان 8 میلیارد و 344 میلیون ریال تخصیص یافته است.

علی رحمانی افزود: این اعتبار برای اجرای 12 کیلومتر لوله گذاری است که با اعتبار تخصیص یافته تاکنون 5200 متر لوله گذاری و تعداد 300 فقره انشعاب به شکل مدرن در سطح شهر روانسر نصب و اجرا گردیده است.

شهر روانسر دارای چهار هزار و 120 فقره انشعاب فاضلاب است.

مشکلات مسکن مهر "هلانی" جوانرود برطرف می شود

فرماندار جوانرود گفت: بعد از شش ماه تعطیلی، کار اجرایی پروژه مسکن مهر "هلانی" این شهرستان شروع خواهد شد.

مصطفی عظیمی افزود: برای اجرای این پروژه هم اکنون با پیمانکار جدید قرارداد منعقد شده و کارشناسان دفتر فنی پیمانکاران در پروژه حضور دارد و مشغول بررسی کارگاه و برنامه ریزی هستند.

وی تصریح کرد: براساس مذاکرات بعمل آمده با سرپرست کارگاه اوایل هفته آینده کار اجرایی این پروژه شروع خواهد شد.

بهره برداری از فاز سه پروژه مسکن مهر گیلانغرب تا دو ماه آینده

فرماندار گیلانغرب از تکمیل فاز سه پروژه مسکن مهر این شهرستان تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه هم اکنون با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

اردشیر رستمی افزود: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه بیش از 100 واحد مسکونی به متقاضیان مسکن مهر این شهرستان واگذار می شود.

وی با بیان اینکه پایان کار پروژه مسکن مهر فاز یک این شهرستان در قالب پروژه 96 واحدی نیز صادر شده، تاکید کرد: اواخر خرداد ماه امسال (دو ماه آینده) در مجموع 200 واحد مسکونی به متقاضیان مسکن مهر گیلانغرب واگذار خواهد شد.

رستمی تعداد واجدین شرایط معرفی شده برای دریافت تسهیلات مسکن مهر در این شهرستان را 730 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: تاکنون قرارداد تسهیلات بانکی با 718 نفر از متقاضیان منعقد شده که با همکاری بانک ها 130 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به 181 نفر از این افراد بطور کامل پرداخت شده است.

برگزاری مسابقه پخت غذاهای سنتی در سرپل ذهاب

همزمان با هفته سلامت یک دوره مسابقه تحت عنوان جشنواره پخت غذاهای سنتی با شرکت 100 نفر از دانش آموزان در دبیرستان هاجر شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.

در این جشنواره دانش آموزان توانمندیهای خود را در زمینه پخت انواع غذای محلی و سنتی به نمایش گذاشتند و انواع غذاها، ترشی ها و مرباهای محلی را تهیه کرده و به معرض نمایش گذاشتند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان سرپل ذهاب در حاشیه این جشنواره گفت: ایجاد روحیه نشاط و شادمانی، خلاقیت و تبادل تجربیات بین دانش‌آموزان و آشنایی با مهارت‌های زندگی و هنرهای دستی مهمترین هدف برگزاری این جشنواره بوده است.

دکتر هوشنگ بهاری با تاکید بر استفاده از غذاهای سالم افزود: برای مراقبت از سلامتی باید سعی شود حداقل ممکن از نوشابه های گازدار استفاده نشود چون این ماده غذایی باعث پوکی استخوان می شود.

برگزاری مراسم گرامیداشت حماسه آزادسازی قصرشیرین

همزمان با سالروز حماسه آزادسازی قصرشیرین، مراسم رژه یگانهای موتوری نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هنگ مرزی و ناحیه انتظامی قصرشیرین، در سطح این شهر برگزار شد.

حسین پروین در حاشیه این مراسم گفت: وظیفه همگان است در راستای پیشرفت و اعتلای کشور گام بردارند و با تلاش خود از خون شهدای والا مقام نظام جمهوری اسلامی و دستاوردهای ارزشمند آن حراست کنند .

براساس این گزارش، شهر مرزی قصرشیرین در اوایل جنگ تحمیلی به اشغال دشمنان بعثی درآمد و پس از حدود هفت ماه، در تاریخ 20 فرردین 1360 با جانفشانی رزمندگان آزاد شد.

تصویب 11 طرح کشاورزی در قصرشیرین

فرماندار قصرشیرین از تصویب 11 طرح کشاورزی در بخشهای آیباری، مجتمع گلخانه ای و باغبانی در این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع بیش از 14 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

حسین پروین افزود: با تخصیص 14 میلیارد و 476 میلیون ریال اعتبار اجرای این طرحها، تحول مهمی در بخش کشاورزی این شهرستان رخ می دهد.

وی این طرحها را، اجرای پنج طرح باغبانی در سطح 4/9 هکتار در پنج روستای شهرستان، چهار طرح آبیاری تحت فشار در مساحت 1/54 هکتار، یک طرح اصلاح و بازسازی گلخانه ای در سطح 10 هزار متر مربع و یک طرح گلخانه ای محصولات خارج از فصل به مساحت دو هزار متر مربع اعلام کرد.

بیمارستان الزهرا خدمات درمانی تخصصی به بیماران گیلانغرب ارایه می کند

فرماندار گیلانغرب با اشاره به تکمیل چارت سازمانی بیمارستان الزهرا (س) این شهرستان گفت: هم اکنون در این مرکز درمانی پزشک متخصص داخلی و سونوگرافی مستقر شده و شهروندان و بیماران می توانند از خدمات تخصصی این بیمارستان بهره مند شوند.

اردشیر رستمی افزود: داشتن سلامتی بهترین و بزرگترین نعمت برای انسان است لذا همگان باید با رعایت موازین بهداشتی در حفظ سلامتی جسم و روح خود تلاش کنند.

فرماندار گیلانغرب پیشرفت های بدست آمده علمی و تکنولوژی در کشور را در پرتو سلامتی جامعه دانست و بر لزوم تلاش برای حرکت رو به جلو جامعه سالم با بهره گرفتن از آیات و احادیث اسلامی، بر اهمیت سلامتی تاکید کرد.