بیانیه بسیج هنرمندان به مناسبت سالروز شهادت آوینی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در این بیانیه آمده است:

پاک‌بودن را دست کم نگیرید که کار هنرمند آیینه‌گی کردن است. هنرمند آیینه دار محضر رفیق اعلاست؛ آینه دار حق و اسماء و صفات او، جمال و کمال او. (سید مرتضی آوینی)

باز برگ های تقویم ، بیستمین پگاه اولین ماه سال را یادآور می‌شود که طلوعی سرخ است، معراجی آسمانی ،برای رویشی شگرف از آن چه باید هنر، عرفان، اشراق و فتح الفتوح انقلاب اسلامی شناخته شود. رمز" تحولی ناشناخته"یعنی سید شهیدان اهل قلم، مرتضا آوینی (قدس الله نفسه الزکیه) .

معجزه ای قدسی از حضرت روح خدا ،که از روشنفکری به سمت روشنی و از هنر به زیبایی کوچ کرد و تذکره ی همیشگی اش برای سکونت در جوار قرب الوهی پروردگار ، به جوهر خونش و به تقدس ارجمند قلمش امضا گردید. چه سبز است جای مرتضای عرفان و ادب که از روایت فتحش ، آسمان آسمان شهر برآمده و بر تکه تکه مانده ی بدن صد پاره اش پروانه ها گرد آمده اند تا درختی که بر مزار او رویش گرفته ،هر روز تناور تر و بالنده تر از قبل، همگان از میوه های ارزشمند هنر متعهد بهره مند سازد.

میراث آوینی ،همین دلدادگی بازمانده از نسیم تعهد اوست . نسیمی که هنوز بعد از نوزده سال کوچه به کوچه شهرها و روستا های این دیار پر گهر را پیموده و از گرد آمدن آن هایی که به آوینی و راه او دل بسته اند ، سال‌هاست طوفان به پا می کند. طوفانی که نمی گذارد گرد فراموشی بر مظلومیت اصحاب خونین بال خمینی کبیر بنشیند و هیچ چیز از یاد برود که خون نفس

زکیه هنر انقلاب اسلامی برای باقی ماندن نام و نشان دفاع یادها کافی است.

شخصیت و هویت سازمان بسیج هنرمندان که از کنار همین شجره طیبه مبارکه برآمده ، همان سیرت و صورتی است که از سید شهیدان به یاد داریم و حرف‌هایی که باید بزنیم و بگوییم تکرار همان کلام سوزناک و پرخروش ...! نوزدهمین پگاه خونین عروج سید مرتضی آوینی به خلعت نورانی شهادت، که به یاد رسم و راه همیشگی او - که جهاد بسیجی در عرصه ی هنر بود – یاد روز بسیج هنرمندان و گرامی داشت همه همرزمان آوینی در عرصه ی هنر بسیجی نام گرفته است فرصتی دوباره فراهم نموده که در کنار رجوع نام ها و نمادهایی‌که در مسیر سرافرازانه ی هنر متعهد ، قبله نمایی برای راه شناختن بیراهه

هستند ، نظری به راه و رسم رفته بیفکنیم و بر راهی که در پیش است نظاره‌ای کنیم.

سازمان بسیج هنرمندان نه به عنوان یک ساختار اداری ، بلکه به عنوان یک سنگر هنری و یک قرارگاه برای انتظام بخشی همراهان و همسنگران، مرور راه‌های فتح و شیوه های روایت جاودانه ی آن و بالاخره فراهم نمودن بسترهای هم‌افزایی و آگاهی بخشی برای خدمت گزاری بهتر ، در سال های نه چندان طولانی فعالیت خود،تلاش نموده گام های مختلف ، متنوع و حتی المقدور موثری را برای سازماندهی ، ساماندهی ، توانمندسازی و هدایت استعدادهای متعهد هنرانقلاب اسلامی برداشته و برای ایجاد جریانی اصیل و با نشاط جهادی در این‌ عرصه قدم بردارد.

روز بسیج هنرمندان ، در هر سال فرصتی دوباره و مبارک برای بررسی این گام‌ها و پیش بینی مسیر آینده ای که باید برای دست یابی به آن تلاشی جهادی را‌ مصروف داشت.به ویژه در زمانی که از سویی جنگ نرم دشمنان ایران و اسلام با

حمله ی بی رحمانه به نگره های اعتقادی و ایمانی قصد تاراج شخصیت دینی جامعه را دارند و از سوی دیگر ، بیداری اسلامی در کشورهای عربی و هنرانقلابی این ملت ها در انتظار الگویی مطلوب و مناسب از سوی هنرمندان انقلابی جمهوری اسلامی ایران هستند.

اقتضای چنین وضعیتی رویکرد جهادی برای توسعه ی فهم هنر انقلاب اسلامی برای تحقق ایمان انقلابی در هنر با الهام از آموزه های امام راحل، رهبر هنرمند انقلاب اسلامی و بر مبنای اتکا بر چشم انداز 20 ساله توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور است.

در دنیای جدید که به بیانی مبنای قدرت و اقتدار ملت های جهان در ارتباطات و رسانه های آن ها متمرکز شده است ، استفاده از زبان هنر، به عنوان راه و روش تسلط و استیلای فرهنگی مطرح است و به همین دلیل امروزه هنر سینما و ادبیات به عنوان هنرهای پایه در کنار دستاوردهای تجسمی، تئاتر و موسیقی راه انتقال ، رابطه و تهاجم و تقابل فرهنگ های مختلف

هستند.

در چنین روزگاری لازم است که سازمان بسیج هنرمندان به عنوان بازوی فرهنگی پیکره عظیم بسیج،با تعهد به مبانی فکری نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران و آموزه های امام خمینی(ره)،در چارچوب خط مشی های ابلاغی

فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و چشم انداز بیست ساله ،بر این باور است که برای وصول به اهداف متعالی پیش روی انقلاب اسلامی ، همتی عالی و تلاش های جهادی در فضای آکنده از وحدت و همدلی و همراهی همه انسان های دلسوز ،متعهد و متخصص و کاردان نیاز است که این امر، به جز در سایه ی تبعیت از ولایت فقیه و گردن نهادن به تدابیر و رهنمودهای ولی فقیه میسر نخواهد شد .

بنابراین فرزندان بسیجی و هنرمند انقلاب اسلامی ، بر عهد و پیمان خویش، مجاهد گونه و جان بر کف در مسیر پر مشقت و متلاطم مبارزه در مقابله ی باجنگ نرم تمام عیار استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل ایستاده و عالمانه و صبورانه ، مطمئن و در نهایت طمانینه و آرامش ادای تکلیف خواهند نمود. در این راستا به نظر می رسد ، علی رغم همه تلاش های صورت گرفته شده برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، نگرانی های خاصی در زمینه ی تحقق گفتمان انقلاب اسلامی در جریان های هنری حاکم وجود دارد و سنگرهای فتح نشده بسیاری را می توان در این عرصه سراغ گرفت که رایحه ی تفکر انقلابی و دینی

هنوز از آن به مشام نمی رسد.

جامعه هنر در بخش های مختلف مانند ادبیات ، فیلم ، نمایش، تجسمی و موسیقی دچار نقصان و دردهای مختلفی است که اهالی فن و دلسوزان همواره بررفع و حل آن تاکید می نمایند و سلامت و صلاح و سرآمدی عرصه‌های مختلف هنری در جمهوری اسلامی به عنوان نقطه ی مطلوب در برخی از بخش های هنری مورد توجه لازم قرار نمی گیرد.

هنوز علی رغم وجود هنرمندان متعهد، انقلابی و بسیجی در جامعه سینمایی کشور ، از سینماها و فیلم های تولیدی پیام هایی که منطبق با ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی باشد ، کمتر به مخاطبان ارائه می شود.

هنوز برخی از صحنه های نمایش ما شاهد ناهنجاری هایی است که زیبنده ی اخلاق و منش ایرانی مسلمان و فرهنگ عمومی و عرف دینی مردم ما نمی باشد. جایگاه زیبایی شناسی ایرانی و اسلامی ما در گالری ها و نگارخانه هایمختلف کجاست و با تمرکز و عبوری گذرا از این اماکن هنری چگونه و با چه نشانه هایی می توانیم هنر ایرانی را از هنر سایر ملت ها و نواحی تشخیصدهیم؟ یا با مروری در کتاب های دانشگاهی و حتا کتب درسی دبیرستان ها، چگونه می توانیم هنر دینی و معنوی معاصرمان را ارائه کنیم و بدون توقف در نگاره های عصر صفوی و قاجار حرفی از پویایی هنر دینی بزنیم؟

چرا باید شاهد گسترش سیاه نمایی در مورد دفاع مقدس در آثار ادبی به بهانه همراهی با ادبیات جهانی باشیم و در کشوری که طی دویست ساله ی اخیر همواره مورد تهاجم دشمنان واقع شده است به سبک کشورهای همیشه مهاجم شاهد رشد

قارچ گونه ادبیات ضد جنگ باشیم؟

موسیقی زیر زمینی و رکود تولید آوای سالم و زیبای شرقی ، محصول کدام سیاست گذاری غلط و اشتباه مدیریتی ماست و چرا فضای موسیقیایی ما ،شاهد استعداد سوزی و شنیده شدن صداهای ناهنجار است؟

چرا علی رغم تولید کتاب ها و محصولات با کیفیت هنری از سوی نویسندگان و هنرمندان متعهد باید برای یافتن این آثار در بازار کتاب و سامانه توزیع کشور ، در کتابخانه های عمومی و بخش های مختلف این قدر جستجو کرد و چرا بازارهای اصلی کتاب کشور به دلیل برخی از سیاست های غلط و وجود عناصر پنهان در مقابل توزیع و تبلیغ آثار فاخر مقاومت می کند و در مقابل، این همه کتاب های آغشته به عرفان های نوظهور و نامطلوب ،داستان های زرد، ترجمه های سخیف از آثار نویسندگان ملحد و بعضا فاسد ،به راحتی و با اخذ مجوزهای مربوطه توزیع می شود؟

وجود چنین نقائصی ، چه در حوزه های مبنایی و چه در جهات ساختاری و پشتیبانی ،چون سایر عرصه ها حضور پر رنگ تفکر بسیجی را ایجاب نموده و این تفکر چه در قالب سازمانی و در دل آحاد هنرمندانی که دل در گرو فرهنگ و تفکر بسیجی دارند و در سراسر کشور پراکنده اند را به این تکاپوی جهادی انداخته که بتواند در حد امکان به پا خیزد و برای اقامه ی هنر متعهد و حقیقت مدار با آن ها که دل در گرو ایمان و هویت دارند ،به همراهی بپردازد. اما در این مسیر و برای تغییر وضعیت موجود به شرایط مطلوب توجه به چند نکته حائز اهمیت است.

هنرمندان بسیجی با تکمیل بزرگترین شبکه هنری کشور ،می توانند اجرای برنامه ملی ایجاد فرصت های برابر آموزش هنر ، تمرکز زدایی ، خط شکنی و هم چنین استعداد یابی هنری ادبی و پرورش آنها را با استفاده از الگوهای بومی در سراسر کشور را برعهده گیرد و با ایجاد شبکه ی ارتباط بین سازمانی ، برای ورود نخبگان هنرمند بسیجی به حوزه های حرفه ای در دستگاه هایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حوزه هنری ، شهرداری ها و تکمیل معارف تخصصی ایشان برای ارتقاء مهارتی و تجربی، زمینه ی مناسبی را فراهم کند.



با عنایت به نامگذاری سال 1391 با عنوان تولید ملی . حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مطالبه به حق رهبری حکیم انقلاب اسلامی در زمینه ی فرهنگ سازی برای استفاده از کالاهای ایرانی ،لازم است کمیته ای تخصصی و دارای دغدغه های مکتبی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های هنری در جهت فرهنگ سازی تشکیل گردد تا فرآیند رسیدن وضعیت موجود به نقطه آرمانی مطلوب به سرعت محقق شود .

انتظار می رود در سال تولید ملی ، سازمان بسیج هنرمندان در زمینه عرضه و توزیع کالاهای فرهنگی هنری ایرانی فعالیت نماید و با مشارکت دیگر نهادهای موثر در این باره، زمینه ساز راه اندازی بازار هنر ایرانی گردد.

اصناف ، سازمان های مردم نهاد، مدیریت شهر ،رسانه ها و... می توانند در قالب شبکه های همکاری هنری ، تبلیغی و رسانه ای در یک زنجیره ی واحد و ارزنده برای تولید محتوا بر توانایی ها و قابلیت های ملی ، برندگان جشنواره ها و سایر نخبگان مرتبط با این جامعه را در یک سامانه ی هم افزا، در کنار خود برای اجرای برنامه های جهادی و تاثیرگذار مورد استفاده و

راهنمایی قرار دهند.