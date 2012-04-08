بازگشایی سینما بهمن سنندج اولویت حوزه هنری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا معینی بخش ظهر یکشنبه در جریان دیدار با استاندار کردستان اظهار داشت: همت حوزه هنری کشور برای راه اندازی سینما بهمن سنندج جدی است و تلاش می شود که با تامین به موقع اعتبار مورد نیاز در آینده ای نزدیک این سینما بازگشایی شود.

وی ضمن تقدیر و تشکر از استاندار و مسئولان استانی در توجه به توسعه فضاهای فرهنگی و هنری موضوع سینماهای کشور را از اولویت های کاری حوزه هنری عنوان کرد و گفت: حوزه هنری با 90 سینما به عنوان بزرگترین سینمادار کشور تمام تلاش خود را برای بازسازی این مکان ها در خورشان و جایگاه ملت ایران اسلامی انجام داده است و در این بین بازسازی و راه اندازی مجدد مجتمع سینمایی بهمن سنندج از اولویت کارهای حوزه هنری است.

معاون اداری و مالی حوزه هنری کشور با تقدیر از همکاری های صورت گرفته در راستای بازسازی مجتمع سینمای بهمن سنندج یادآور شد: انتظار می رود که با پایان پروژه در چند ماه آینده شاهد تامین مکانی فرهنگی و هنری در خور شان و جایگاه مردم هنر دوست و فرهنگی کردستان باشیم.

استاندار کردستان در ادامه این نشست از طولانی شدن روند بازسازی این پروژه انتقاد کرد و گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته انتظار می رفت که روند بازسازی سینما بهمن زودتر از این به پایان برسد که امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع مکان های فرهنگی و هنری در استان هرچه سریعتر سینما بهمن سنندج و ظرف مدت کمتر از سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

در ادامه این جلسه مقرر شد به منظور تسریع در بازسازی این سینما میزان اعتبار مورد نیاز بر اساس برآورد صورت گرفته توسط استانداری و حوزه هنری و موسسه سینما شهر تامین شود.

معاون اداری و مالی حوزه هنری کشور قبل از دیدار با استاندار کردستان از وضعیت فعلی و میزان پیشرفت فیزیکی سینما بهمن سنندج بازدید کرد و در جریان روند بازسازی این مجتمع قرار گرفت.