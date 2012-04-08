اعزام تیم دو و میدانی قم به مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نونهالان هیئت دو و میدانی قم به رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی منطقه سه کشور اعزام می‌شود.

این در حالی است که بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی کشورمان، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی منطقه سه کشور با شرکت تیم‌های تهران، البرز، توابع تهران، قم، سمنان از 25 فروردین ماه به میزبانی تهران برگزار می‌شود.



تیم اعزامی هیئت قم به این دوره از رقابت‌ها که در رده سنی نونهالان برگزار می‌شود را نزدیک به 10 دو و میدانی‌کار همراهی می‌کنند، ضمن اینکه این تیم سال گذشته که در این رقابت‌ها میزبان حریفان بود موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شد و جزو سه تیم برتر ایستاد.



جدال صبا و استقلال تهران از ساعت 18:55 جمعه 25 فروردین در آزادی



تیم‌های فوتبال صبای قم و استقلال تهران عصر جمعه این هفته در دیداری حساس از لیگ برتر فوتبال در آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند.



تیم فوتبال صبای قم چهارمین تیم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در تلاش برای کسب سیزدهمین پیروزی خود در این فصل از ساعت 18:55 دقیقه روز جمعه بیست و پنجم فروردین ماه در ورزشگاه یادگار امام قم میهمان تیم فوتبال استقلال تهران تیم سوم جدول لیگ برتر خواهد بود.



در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا قبل از آغاز هفته سیزدهم از دور برگشت، تیم‌های سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز، استقلال تهران و صبای قم در مکان‌های اول تا چهارم جدول ایستاده‌اند.



رویارویی صبا با فولاد خوزستان در لیگ برتر امید



تیم‌های فوتبال امید صبای قم و استقلال اهواز در دیداری حساس از لیگ برتر فوتبال در قم برابر یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی به برتری صبای قم انجامید و صبا اکنون باید در دیداری حساس در خارج از خانه به مصاف فولاد خوزستان برود.



صبای قم در دیدار خانگی هفته بیست و سوم لیگ برتر امید در ورزشگاه تختی قم با حساب دو بر یک از سد تیم استقلال اهواز گذشت تا با دو پله صعود به مکان ششم برود.



تیم فوتبال صبای قم با کسب 25 امتیاز هم اکنون ششمین تیم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور است که در تلاش برای کسب هفتمین پیروزی خود در این فصل هفته آینده در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.



امیدهای صبای قم در حالی در این دیدار خارج از خانه مقابل رقیب اهوازی خود که یکی از تیم‌های بالانشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور است قرار می‌گیرد که در دیدار رفت در قم مقابل فولاد با تساوی بدون گل متوقف شد.

