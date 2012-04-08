مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واریز هزینه پارک حاشیه ای به حساب شهرداری تهران گفت: بر اساس قانون تمامی هزینه های ناشی از پارک حاشیه ای باید به خزانه دولت واریز شود و از سوی دولت به شهردار ها پرداخت شود .

وی ادامه داد: انتقاداتی به این بخش از قانون از سوی شهرداری مطرح شد اما بر اساس قانون باید این پول به حساب دولت واریز شود و ما نیز مرجع تغییر آن نیستیم .

شفیعی با بیان این که بر اساس قانون نیم ساعت اول پارک حاشیه ای نیز رایگان است گفت: این بخش ازقانون نیز توسط شهرداری نادیده گرفته می شود ما این تخلفات قانونی را طی نامه نگاری ها به دستگاههای نظارتی اعلام کرده ایم اما طبق قانون دستگاه های نظارتی مسئول رسیدگی به درآمد های نامشروع شهرداری هستند .

دبیرشورای عالی ترافیک با اشاره به این که دریافت وجه نقد در ساعات پس از 21 نیز خلاف قانون گفت:شفیعی خاظر نشان کرد: متاسفانه امروزه نظارتی بر تخلفات قوانین شهری نمی شود و شهرداری حساسیتی برای مقابله با این تخلفات ندارد.

رشد 23 درصدی تخصیص اعتبارات دولتی به توسعه متروها

وی در ادامه سخنانش با اشاره به رشد 23 درصدی تخصیص اعتبارات دولتی به توسعه متروها در سال 90 گفت: در سالی که گذشت دولت در ادامه حمایت‌های خود از توسعه حمل و نقل عمومی شهری کشور، خصوصا در توسعه سامانه‌های قطار شهری، تخصیص اعتبارات عمرانی متروها را در سطح کشور بطور متوسط نسبت به سال 89، حدودا 23 درصد افزایش داد.



شفیعی ادامه داد: مبالغ پرداخت شده از سوی دولت برای توسعه خطوط قطار شهری در حال ساخت در 9 کلانشهر کشور، مجموعا رقمی در حدود 6800 میلیارد ریال در بخش عمرانی و در حدود 900 میلیارد ریال در بخش جاری است .

دبیر شورای عالی ترافیک با بیان این که دولت برای توسعه عمرانی در قطار شهری 4 کلانشهر کشور صددرصد اعتبارات مصوب را پرداخت کرده و برای مابقی شهرها نیز در حدود 79 درصد تخصیص منظور کرده است گفت:در بخش اعتبارات جاری و یارانه‌های حمل و نقل عمومی شهری کشور نیز میزان تخصیص اعتبار به حدود 90 درصد بالغ شده به نحوی که از مجموع 40 هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب در این بخش، مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد ریال به عنوان یارانه جابجایی مسافر در سامانه ای اتوبوسرانی و قطار شهری کشور پرداخت شده است که از این مبلغ رقمی در حدود 900 میلیارد ریال بابت یارانه بلیت در بخش قطار شهری‌های تهران و مشهد منظور شده است.

به گفته شفیعی متروی تهران در سال 90 جمعا با دریافت رقمی بالغ بر 2 هزار و 700 میلیارد ریال از بودجه‌های دولتی در بخش عمرانی و جاری با سهم 35 درصدی از مجموع اعتبارات پرداختی، بیشترین سهم را از حمایت‌های دولتی چه در بخش حمایت‌های نقدی در قالب بودجه و چه در دیگر حمایتهای دولتی برخوردار بوده است.

درآمد شهرداری از محل تبلیغات ده برابر پولی است که به رانندگان تاکسی می دهد

دبیر شورای عالی ترافیک در بخش دیگر گفتگوی خود با مهر با اشاره به احتمال افزایش قیمت تاکسی ها در پایتخت گفت:رانندگان تاکسی می توانند از محل درآمد ناشی از تبلیغات هزینه های ناشی از تورم را جبران کنند.

وی ادامه داد: اگر 300 هزار تومان به هر راننده تاکسی بابت تبلیغات داده شود و این طرح در تمامی تاکسی اجرا شود می توان کرایه های تاکسی را افزایش نداد.

شفیعی با اشاره به مصوبه تبلیغات تاکسی که بیش از 70 درصد درآمد حاصل از تبلیغات را به رانندگان اختصاص داده بود گفت: در حال حاضر10 درصد این مبلغ به رانندگان تهرانی می رسد و جالب آنکه در شهرهای کوچک که این طرح اجرایی شده است رانندگان ماهیانه 150 هزار تومان دریافت می کنند.

وی با بیان این که بر اساس اطلاعات غیر مستند درآمد شهرداری از محل تبلیغات ده برابر پولی است که به رانندگان تاکسی می دهد گفت: چندین بار با شهرداری در این رابطه مکاتباتی داشته ایم و خواستار گزارشهای مالی تبلیغات تاکسی بودیم که بعد از دوماه هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.