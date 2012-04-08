دستگیری سارقان تلفن همراه/ نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستگیری شخصی به اتهام سرقت گوشی همراه، توسط ماموران کلانتری ۳۰ قم، پرونده تشکیل شده پس از انجام اقدامات اولیه، جهت بررسی تخصصی به اداره آگاهی استان ارسال شد.



با وصول پرونده به اداره آگاهی استان، کاراگاهان نسبت به انجام تحقیقات در خصوص سایر سرقت‌های احتمالی از متهم اقدام کردند.



بر این اساس متهم در تحقیقات به عمل آمده به پنج فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کرد.



نقش خانواده در پیشگیری از جرم



مرکز مشاوره معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در این خصوص بیان کرد: جرم پدیده‌ای اجتماعی و طبیعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می‌شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه دار کند جرم محسوب می‌شود.



نقش والدین قبل از تولد کودک شروع می‌شود، ‌لازم است والدین فرزندان خود را به بهترین شکل تربیت کنند چرا که بسیاری از جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرم می‌شوند والدین خود را عامل انحراف خود می‌دانند.



انسان‌های سالم و پرورش یافته در خانواده‌های سالم پرورش می‌یابند و آسیب‌های اجتماعی گوناگون نیز از خانواده‌های ناسالم منشا می‌گیرد.



هنگام اتصال به تلفن همراه مراقب نامه‌های الکترونیکی مشکوک باشید



پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی قم در خصوص بلوتوث گفت: ‌سیستم بلوتوث رایانه یا تلفن همراه را د رزمانی که استفاده نمی‌کنید خاموش کنید.



همچنین در صورت استفاده از این فناوری جهت ارتباط با یک دستگاه آن را در حالت مخفی قرار دهید.



اطلاعات و فایل‌های اطلاعاتی از دستگاه‌های نا‌شناس و مشکوک به خصوص زمانی که یک فایل اجرایی یا پسوند نامتعارف برای شا ارسال شده باشد را قبول نکنید.



هنگام اتصال به اینترنت از طریق گوشی‌های تلفن همراه، مراقب نامه‌های الکترونیکی مشکوک و سایت‌ها ی اینترنتی فریبنده باشید.



با کمک کار‌شناسان مطمئن نسبه به نصب نرم افزار‌های مناسب امنیتی بر روی رایانه‌های شخصی و تلفن همراه خود اقدام کنید.



عمل به امر به معروف و نهی از منکر نظام را ایمن می‌کند



فرمانده انتظامی استان قم در همایش آمران به معروف و ناهیان از منکر مساجد و هیئت‌های مذهبی استان قم گفت: عمل به امر به معروف و نهی از منکر نظام را ایمن می‌کند.



سردار مهدی توکلی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه داد: رهبری، مردم و اسلام سه اصل از پایه‌های نظام اسلامی است.



وی با بیان اینکه رهبری اسلامی نشات گرفته از باورهای دینی و مذهبی است بیان کرد: رهبری دینی با اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه مصداق پیدا می‌کند.



وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه است بیان کرد: ما دو تکلیف مهم داریم که یک تکلیف فردی در مقابل دین و تکلیف دیگر حراست از شهر قم آن هم به دلیل زندگی دراین شهر است.



توکلی ادامه داد: ‌ قوام، رشد، کمال و صلاح جامعه وابسته به امر به معروف و نهی از منکر است و این امر مهم نظام را جوان و با طراوت می‌کند.



وی بیان کرد: هر امر به معروف و نهی از منکری که آمران و ناهیان در استان انجام می‌دهند کمکی بزرگ به نیروی انتظامی است که اگر انجام شود قبح مساله از بین رفته و جریان‌های مجرمانه به وجود می‌آید.



وی تاکید کرد: اگر بخواهیم این انقلاب را حفظ کنیم باید آن مقوله‌هایی که باعث پیروزی انقلاب شد را حراست کنیم که بخشی از آن بر عهده نیروی انتظامی و بخشی دیگر بر عهده آمران به معروف و ناهیان از منکر است.



فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: ‌تکلیف ما جنبه برخوردی و حاکمیتی است، قطعا دستگیری و برخورد قهری با ما است و از آنجایی که جنبه تذکر، اشاد و هدایت دارد باید همه آحاد جامعه ورود پیدا کنند که هر قدر هم فراگیر‌تر شود خروجی مثبت تری خواهد داشت.