مقوله سالمندی نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر یکشنبه در شورای ساماندهی امور سالمندان افزود: کشورهایی که از سالهای بسیار دور به فکر رفع این معضل بودند امروز بیان می‌کنند که در مقابل این پدیده غافلگیر شده‌اند.

فرماندارشهرستان علی آبادکتول در این جلسه با بیان اینکه سالمندان در جامعه امروزی نقش بسیار مهمی دارند خاطر نشان کرد: آموزه های دین اسلام نیز احترام به سالمندان و افراد کهنسال را یک امرضروری دانسته که ما نیز باید این امر را جدی گرفته و زمینه های لازم را برای زندگی خوب این عزیزان به وجود آوریم.

وی با تاکید بر این که مقوله سازماندهی و پرداختن به رفاه سالمندی به عنوان پدیده مهم شناخته می شود، گفت: ساماندهی سالمندان به معنی پرداختن به مقوله توانبخشی صرف یا خدمات بهداشتی درمانی نیست بلکه به معنی تلاش برای حضور فعال سالمندان در جامعه است.

وی در ادامه با مهم دانستن مسایل سالمندان، استفاده از توانمندیها، اشتغال، تنهایی و دیگر مسائل سالمندان را از مواردی دانست که باید به آن پرداخته شود.