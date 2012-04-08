لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد در پیشگیری مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی بعد از ظهر یکشنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان، نقش دهیاران را نیز در همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر مهم برشمرد و تاکیدکرد: باید از تواناییهای دهیاریها در این حوزه استفاده شود.

وی همچنین یادآورشد: آموزش و پرورش باید برای پیشگیری از معضل مواد مخدر فرهنگ سازی کند و به جذب و ساماندهی مروجین این حوزه با استفاده توانمندی جوانان علاقمند بپردازد تا با ارائه تجارب به پیشگیری از این معضل در سطح مدارس بپردازند.

وی بر تدوین برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جدید تاکید کرد و با بیان اینکه موضوع مواد مخدر فقط یک معضل اجتماعی نیست بلکه حربه سیاسی دشمنان کشور است که به قصد محروم کردن جامعه از استعداد و توانمندی قشر جوان جامعه بکار برده می‌شود افزود: باید با حربه دشمن در جنگ نرم مقابله کرد و نقش بسیج درحوزه مقابله با مواد مخدر محوری است.

احمدی از ارتقاء رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان گنبدکاووس در سال گذشته خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی برنامه سالانه خود را به ستاد ارائه دهند تا کارهای ستاد براساس برنامه‌های تدوین شده بدرستی اجرایی شود.