فرهنگ تکریم از معلم در جامعه نهادیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع ناشنوایان شهرستان ساری افزود: تربیت دینی مستلزم سرمایه گذاری یا زمینه سازی برای شکوفایی همه استعدادهای انسان بالقوه است.

وی با اشاره به اینکه ولایت دوستی و دین مداری جزیی از شناسنامه حقیقی و هویت هر ایرانی مسلمان است گفت: در راستای افزایش معرفت دینی و تعمیق دوستی خاندان پیامیر (ص) فعالیت های پرورش و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار مرکز استان گفت: معلمان باغبان بوستان انسانیت هستند بنابراین معلمان فکر جامعه را تقویت و پشتوانه های جامع را هدایت و راهنمایی می کنند.

حسینی نژاد با قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند قشر فرهنگی در امر آموزش و تربیت نوباوگان و فرزندان دانش آموز توفیقات آینده سازان در عرصه های علمی ، فرهنگی و تربیتی را نتیجه فداکاری ها و مجاهدتهای معلمان دانست.

وی گفت: با توجه به خواسته ها و نیازهای اساسی فرهنگیان در واقع اهتمام به کل نظام موجب موفقیت های بیشتر تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی ایران خواهد شد.