  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۲۰

حسینی نژاد خواستار شد/

فرهنگ تکریم از معلم در جامعه نهادیه شود

فرهنگ تکریم از معلم در جامعه نهادیه شود

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری با تاکید بر ارتقا جایگاه معلمی در جامعه، خواستار نهادینه شدن فرهنگ تکریم از معلم در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع ناشنوایان شهرستان ساری افزود: تربیت دینی مستلزم سرمایه گذاری یا زمینه سازی برای شکوفایی همه استعدادهای انسان بالقوه است.

وی با اشاره به اینکه ولایت دوستی و دین مداری جزیی از شناسنامه حقیقی و هویت هر ایرانی مسلمان است گفت: در راستای افزایش معرفت دینی و تعمیق دوستی خاندان پیامیر (ص) فعالیت های پرورش و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.

فرماندار مرکز استان  گفت: معلمان باغبان بوستان انسانیت هستند بنابراین معلمان فکر جامعه را تقویت و پشتوانه های جامع را هدایت و راهنمایی می کنند.

حسینی نژاد با قدردانی از تلاشها و خدمات ارزشمند قشر فرهنگی در امر آموزش و تربیت نوباوگان و فرزندان دانش آموز توفیقات آینده سازان در عرصه های علمی ، فرهنگی و تربیتی را نتیجه فداکاری ها و مجاهدتهای معلمان دانست.

وی گفت: با توجه به خواسته ها و نیازهای اساسی فرهنگیان در واقع اهتمام به کل نظام موجب موفقیت های بیشتر تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی ایران خواهد شد.

کد مطلب 1571689

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها