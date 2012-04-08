600 مراسم عزاداری فاطمیه در امامزادگان مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم شهادت حضرت زهرا (س) در امامزادگان و بقاع متبرکه از جمله کار ویژه های سازمان اوقاف بوده که برگزار و در ایام فاطمیه اول این مراسمات در امامزادگان و بقاع متبرکه برپا شده است.

وی افزود: این مراسمات با هدف ایجاد فضای فرهنگی و معنوی در بقاع متبرکه برای تقویت باورهای دینی و معرفی شخصیت آن حضرت بعنوان نمونه و الگو و فراهم کردن بصیرت و افزایش تفکر ولایت پذیری و تقویت حضور مردم در امامزادگان برپا شده است.



مدیر کل اوقاف مازندران گفت: برای این مراسمات بیش از 300 مبلغ اعزام شده و از مداحان شاخص کشور و استان و بومی در این برنامه عزاداری استفاده شده است.



سهرابی با اشاره به برگزاری شهادت حضرت زهرا(س) در فاطمیه دوم به نام سوگواره یاس نبوی گفت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) این ویژه برنامه با حضور مبلغان، مداحان شاخص کشور و استان و با حضور عزاداران و عاشقان به اهل بیت عصمت و طهارت همراه با برنامه های خاص در امامزادگان و بقاع متبرکه مازندران برپا می شود.