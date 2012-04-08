به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله سلحشور در بخش پایانی نشست در خصوص افشاگری‌های پرستو صالحی طی روزهای اخیر اظهار کرد: چه برخی خوششان بیاید، چه نیاید، ما انقلاب کرده‌ایم. خون داده‌ایم. مادران داغ دیده بسیاری داریم. پشت سر این انقلاب نیز 1400 سال تاریخ شیعه و چند هزار سال تاریخ تمدن وجود دارد.

وی افزود: ماحصل این‌ها به انقلاب امام خمینی (ره) رسید که اکنون خیزشی را که در منطقه ایجاد کرده است می‌بینید.

این کارگردان تصریح کرد: آیا ما با انقلابمان صدهزار شهید داده‌ایم که سینماگرها الگوی این جامعه شوند؟ باید این ننگ را به کجا ببریم که فرزندانمان عاشق سینما هستند و می‌خواهند سینماگر شوند؟

وی ادامه داد: یادم است اولین باری که قرائت قرآن جواد فروغی را شنیدم برایش صدقه دادم و با تفسیر قرآن حسین طباطبایی گریه کردم. قرار بود الگوی جوانان ما شهید فهمیده باشد یا فلان هنرپیشه؟ من با بد و خوب کسی کار ندارم اصلا یک بازیگر می‌تواند الگو باشد؟

سلحشور یادآور شد: چرا باید شب‌های عید مذهبی و غیرمذهبی با تعدادی هنرپیشه -که هنرشان این است که ادا دربیاورند و جای رمال و پلیس و سارق و که و که بازی کنند- صبح شود؟ آیا چنین فردی آنقدر عزت دارد که الگوی یک نفر شود؟

کارگردان یوسف پیامبر تصریح کرد: گلایه ما تنها به همین امر است وگرنه تعجبی ندارد که خانم فلان رفته در آن سوی دنیا عریان شده است. سینما برای اشاعه فرهنگ آمریکایی است؛ اینکه فرهنگ‌های دیگر را زیر بولدوزر بگیرد و فرهنگ صهیونیستی را جایگزین کند.

وی ادامه داد: دختران بسیاری هستند که برای بازیگری به دفاتر فیلمسازی می‌روند و هر بار با پیشنهاد بی شرمانه‌ای روبرو می‌شوند.

سلحشور تصریح کرد: من به یکی از دوستان که آثار مبتذل می‌سازد گفتم تو هیچ وقت نمی‌توانی کار خوب بسازی. چرا که از کوزه همان برون تراود که در اوست. او علی رغم اینکه جبهه رفته و رزمنده بوده قادر نخواهد بود اثر خوبی بسازد.

وی افزود: من خودم را عضوی از سینما نمی‌دانم. من کسی هستم که از مسجد آمده و کار تبلیغاتی می‌کند و نظرش این است که باید در سینما و تلویزیون هم انقلاب کنیم.

این کارگردان درباره فیلمسازی دینی و مبانی عملی این نوع کار، گفت: ما بر همین اساس 30 سناریو نوشتیم که 9 قصه آن ساخته شده و به این وسیله ما برای سینمای اسلامی تعریف و نمونه داریم. اما موضوع اینجاست که مسئولان به وضعیت فعلی خو کرده‌اند و در صدد تغییر آن نیستند.

وی در پایان درباره نتیجه نهایی دادگاه اظهار کرد: حکم دادگاه تجدید نظر برای ما محترم و تنها توقعمان اجرای عدالت است. گرچه مطمئنم در صورت تبرئه نیز بسیاری خواهند گفت که این اتفاق با اعمال نفوذ و رانت صورت گرفته برای همین اعلام کردم هر کس می‌تواند تقلبی پیدا کند و من این را خواهم پذیرفت. گرچه این تهمت که به تحریک برخی صورت گرفته، به خدشه دار شدن یک جریان مذهبی فرهنگی منجر شده است.