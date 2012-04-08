ایران توانمندی استقلال در هر زمینه ای را دارد

حجت الاسلام سیداکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شعار امسال و باید و نبایدها برای تحقق این شعار در ایران اسلامی گفت: اگر این شعار در دستور کار هر ایرانی در هر جایگاه و مقامی که هستند قرار بگیرد، آینده ای بی نیاز، فارغ از هرگونه وابستگی و همراه با استقلال و عزت روزافزون برای کشور رقم می خورد.

وی افزود: کشور ایران دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بی نظیر بالقوه ای است که در صورت بهره برداری بهینه و هدفمند همه نیازها در هر زمینه ای رفع می شود بدون اینکه کوچکترین نیازی به کشوری دیگر داشته باشد.

وی تصریح کرد: همین توانمندی و ظرفیت در تک تک ایرانیان نیز وجود دارد و تنها همت و اراده ای مصمم نیاز است که این توانمندیها به کار گرفته و جهت دهی شوند.

موسوی گفت: کشور کمونیستی چون چین هر کالا را تنها یکبار وارد و آنهم برای نمونه برداری و تولید مشابه وارد می کند حال آنکه در کشور توانمندی چون ایران درها برای واردات بیشتر از حد نیاز باز بوده و در صورت عدم ساماندهی در آینده ای نه چندان دور مصرف کننده ای بیش نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: خواست و مطالبه رهبری امسال نیز چون سالهای گذشته مدبرانه و مطابق با نیازهای جامعه بود و امید می رود تلاش برای تحقق این شعار سربلندی و افتخارات گسترده تری را برای کشور همراه داشته باشد.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد البرز گفت: نهادهای فرهنگی می توانند کار و تلاش خود را مضاعف کرده بکارگیری توان و سرمایه ایرانی را در دستور کار خود داشته باشند.