اهتمام بیشتر در جهت تحول بنیادین در نظام آموزشی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بناییان سفید ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای معاونین و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان سمنان در محل اداره کل آموزش و پرورش این استان با اعلام اینکه سال 91 تحولی بنیادین در نظام آموزشی و تربیتی استان بوجود خواهد آمد، افزود: ظرفیت استعدادهای بالقوه دانش آموزان استان در سطح شایسته ای است و باید در جهت رشد و پرورش داشته هایشان تلاش شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال 91 رهبر معظم انقلاب با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: هدایت صحیح دانش آموزان در دو بعد تربیت و آموزش و تقابل بیش از پیش اولیاء و مربیان دانش آموزان می تواند یکی از ابزارهای مناسب برای نیل به اهداف مدنظر باشد.

در نشست مذکور در خصوص چگونگی عملیاتی کردن پیام نوروزی مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و پرورش، ارایه برنامه های امسال در حوزه معاونت ها با توجه به نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، آمار فضاهای موجود، فضاهای در حال ساخت و تجهیزات مورد نیاز با توجه به اجرایی شدن نظام 3 -3 -6 بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست همچنین گزارشی از روند بازدیدهای مدارس در شهرستان ها و مناطق توسط مسئولان بازدید کننده آموزش و پرورش استان سمنان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.



در این نشست علاوه بر مدیران آموزش و پرورش استان، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، نمایندگان نوسازی مدارس و معاونین پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان ها حضور داشتند و بر هماهنگی و تفاهم بیشتر این دستگاههای اجرایی بر ارتقای رشد و اعتلای نظام آموزشی استان تاکید شد.