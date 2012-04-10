تولید بیش از 4000 تن مواد لبنی و پروتئینی در گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله دهقانی، عصر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی گرمسار با اشاره به تولید چهار هزار و 190 تن مواد لبنی و پروتئینی طی اسفندماه سال گذشته در این شهرستان، افزود: این مواد شامل دو هزار و 550 تن شیر، 600 تن گوشت قرمز، 504 تن گوشت سفید و 540 تن تخم مرغ است.

وی تلقیح مصنوعی 524 راس و رکورد گیری از 1100 راس گاو، بازسازی 300 متر مربع جایگاه دام، تسطیح اساسی 200 هکتار از اراضی و لایروبی 3 رشته قنات را از دیگر فعالیتهای جهاد کشاورزی گرمسار در مدت مذکور عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار اظهار داشت: اجرای 9/25 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار، ساخت شش استخر ذخیره آب، جاگذاری لوله های انتقال آب به طول پنج کیلومتر، احداث هفت کیلومتر جاده بین مزارع، نظارت بر طرح های افزایش محصولات زراعی در 600 هکتار از مزارع، توزیع 550 تن انواع کود شیمیایی، توزیع ده دستگاه ادوات کشاورزی، مبارزه با علف های هرز در یک هزار و 600 هکتار از مزارع را از دیگر اقدامات این مدیریت در ماه گذشته بوده است.

دهقانی در پایان، برگزاری 50 نفر روز دوره آموزش زنان ، برگزاری 25 نفر روز دوره های آموزشی ترویجی، برگزاری کارگاه های آموزشی گندم و 95 نفرروز دور آموزش بهبود گوشت دام را از دیگر فعالیت های جهاد کشاورزی گرمسار در اسفند ماه 90 عنوان کرد.

