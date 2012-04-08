فعالیت 12 مرکز توانبخشی سالمندان در البرز/ ضریب سالمندی در کشور 2.6 است

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ارتقاء سلامت سالمندان همزمان با هفته سلامت خبرداد و گفت: این طرح با رویکرد توانمندسازی و افزایش سلامت و شیوه درست زیستن در دوران سالمندی، در استان البرز اجرا می شود.

وی افزود: آموزش درست زیستن در دوره سالمندی از قبیل توجه به توصیه های بهداشتی، مشاوره های تغذیه ای، ورزش و حرکات درمانی برای پیشگیری از پوکی استخوان و به صورت کلی آموزش شیوه های درست زندگی سالم از اهداف اصلی اجرای این طرح به شمار می آید.

مکاریان تصریح کرد: ارزیابی اولیه و تشکیل پرونده توسط مددکار اجتماعی و روانشناس، ویزیت پزشک، خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی، ارائه خدمات ارتوپد فنی و ارجاع به متخصص قلب و اعصاب و روان و… از جمله خدماتی است که در این طرح به سالمندان به صورت رایگان ارائه می شود.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده ضریب سالمندی در کشور ما حدود 6.2 است که نشان از افزایش جمعیت سالمندی در کشور و حرکت هرم جمعیتی کشور که به سمت سالمندی است، بنابراین باید مدیریت و برنامه ریزی این دوران را در دستور کار خود به صورت جدی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان در استان البرز به صورت روزانه، شبانه روزی و خدمات در منزل به سالمندان خدمات تخصصی ارائه می دهند.