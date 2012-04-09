دعوت بانوی والیبالیست قمی به تیم ملی کشور

سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین اردوی آمادگی و تدارکاتی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در سالن والیبال پیکان آغاز شده است و یک عضو تیم والیبال بانوان قم در لیگ دسته اول کشور در بین ملی پوشان قرار دارد.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی و البته اعلام فدراسیون والیبال، ۲۸ بازیکن برای شرکت در این مرحله از اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان دعوت شدند که بیشتر آنها والیبالیست های شاغل در مسابقات لیگ دسته اول و امید بانوان کشور محسوب می شوند.



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دبیر هیئت والیبال استان قم در ادامه به زمان و مکان تمرین تیم ملی والیبال بانوان کشورمان اشاره کرد و افزود: تمرینات تیم ملی والیبال بانوان در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر کادر فنی این تیم و با هدایت میترا شعبانیان به مدت ۱۱ روز در جریان است.



وی یاد آور شد: بازیکنان ملی پوش تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در تمرینات صبح پس از ۱۵ دقیقه گرم کردن، به دو گروه تقسیم می شوند که یک گروه تمرینات بدنسازی را پیگیری می کنند و گروه دوم نیز به تمرینات تکنیکی را به مدت یک ساعت و نیم انجام می دهند.



شفیعی با اشاره به بانوی قمی دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان، اضافه کرد: خانم مهسا آراسته یکی از اعضای تیم والیبال بانوان قم در مسابقات فصل گذشته لیگ دسته اول والیبال بانوان باشگاه های کشور به این اردو دعوت شده است.



قزاقستان میزبان والیبال بانوان کاپ آسیا



دبیر هیئت والیبال قم همچنین به نحوه برگزار این اردو اشاره کرد و بیان داشت: در مرحله دوم تمرینات تیم ملی در نوبت صبح، دو گروه جای خود را با یکدیگر عوض می کنند تا ۹۰ دقیقه دیگر تمرینات را با نظر کادر فنی تیم پیگیری کنند.



وی ابراز داشت: تمرینات عصر بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان تخصصی تر است و بازیکنان در پست های خود تمریناتی را برای اصلاح حرکت ها و تکنیک ها زیر نظر میترا شعبانیان به همراه فریبا صادقی به عنوان مربی و سارا حاجی به عنوان مربی بدنساز برگزار می کنند.



شفیعی تصریح کرد: تیم ملی والیبال بانوان خود را برای حضور در مسابقات کاپ زنان آسیا که قرار است از ۱۹ شهریور ماه سال جاری به مدت هفت روز در آلماتی قزاقستان برگزار شود، آماده می کند که امیداورم بانوی قمی حاضر در این تیم نیز یکی از نفرات اعزامی به این رقابت باشد.



دبیر هیئت والیبال استان قم بیان داشت: بر اساس برنامه های تدوین شده تا آغاز مسابقات کاپ آسیایی تیم ملی والیبال چهارده اردوی آمادگی برگزار می شود. همچنین چهار دیدار تدارکاتی برای تیم ملی بانوان کشورمان در نظر گرفته شده است.

