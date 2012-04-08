تقویت همکاریهای علمی دانشگاه مازندران با آسیای میانه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی احمد احمدپور رئیس دانشگاه مازندران با دکتر ابطحی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در مسکو پیرامون تقویت همکاریهای علمی میان دانشگاه مازندران و دانشگاههای آسیای میانه مذاکره انجام شد.

در این گفتگوی تلفنی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران از ریاست دانشگاه دعوت تا ضمن بازدید از دانشگاههای آسیای میانه زمینه‌های علمی برای گسترش همکاریها فراهم شد.

راه‌ اندازی دکتری مشترک شیمی دریا از سوی دانشگاه مازندران با همکاری‌ دانشگاههای تحت حوزه رایزنی به صورت ویژه مورد بحث قرار گرفت.

ابطحی موضوع بازدید مسئولان دانشگاه‌های مهم حوزه فعالیت رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در مسکو را پیشنهاد که مورد استقبال ریاست دانشگاه مازندران قرار گرفت.

مقرر شد تا برنامه اجرایی تقویت همکاریهای علمی از سوی دفتر همکاریهای علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران پیگیری شود.