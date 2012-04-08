صالحی: وزارت خارجه در شرایط موضع گیری علیه لاریجانی نیست

علاالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: در این جلسه وزیر امور خارجه و تعدادی از معاونین وی برای تشریح آخرین مواضع و تحولات منطقه حضور پیدا کردند.

بروجردی وضعیت سووریه، ترکیه و روابط با این دو کشور، سفر نخست وزیر ترکیه به تهران و محل مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 را از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در این دیدار برخی نمایندگان در خصوص مواضع مسئولان ترکیه ای اعتراضاتی داشتند، گفت: در عین حال طرفین بر اهمیت رابطه با ترکیه تاکید کردند چرا که ایران در عرصه های مختلف با ترکیه رابطه خوبی دارد البته به هیچ وجه مواضع این کشور علیه سوریه برای ما قابل قبول نیست و سیاست ترکیه در زمینه سوریه شتاب زده و غیر قابل قبول است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص آخرین اخبار از مکان مذاکرات ایران و گروه 1+5 گفت: در چند روز اخیر تماس هاییی از طرف مسئولین سیاسی ترکیه با کشورمان صورت گرفته و آنها علاقه مندی خود را برای برگزاری مذاکرات در خاک ترکیه اعلام کرده اند.

وی همچنین تاکید کرد: مسئولان ترکیه ای در این تماس ها تاسف خود را از برخی مواضع ضد ایرانی در ترکیه ابراز داشتند.

بروجردی تصریح کرد: با توجه به برقراری این تماس ها و گزارشی که وزیر خارجه به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرد فضا نسبت به برگزاری مذاکرات میان ایران و ترکیه در استانبول مثبت تر شده است.

بروجردی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان ترکیه ای در این نشست از اظهارات نخست وزیر کشورشان اظهار تاسف کردند گفت: مجموع تماس های مسئولان سیاسی ترکیه با ایران نشان می دهد که مواضع آنها نسبت به گذشته تعدیل شده است.

وی در پایان سخنان خود در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر امورخارجه در این نشست در مورد غیر رسمی عنوان کردن سخنان رئیس مجلس مطلبی را بیان کرد گفت: وزیرامورخارجه در این نشست از اینکه خودشان چنین موضوعی را بیان کرده باشند اظهار بی اطلاعی کرده اند و عنوان داشته اند وزارت خارجه در شرایطی نیست که در مقابل موضع گیری رئیس یک قوه حرفی بیان کند.

وی ادامه داد: صالحی تنها در این نشست عنوان که وزارت خارجه تنها در خصوص کلیات سخنان برخی مسئولان کشور علیه ترکیه موضع گیری کرده است.

بروجردی تصریح کرد: معتقدم بر اساس قانون اساسی نمایندگان حق دارند که در مورد کلیه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنند و این نظرات همواره در عرصه سیاست خارجی موثر بوده بویژه که شاهد بودیم نظرات مجلس در مورد انرژی هسته ای نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اتفاقات بحرین را از دیگر مسائل عنوان شده در این نشست عنوان کرد و گفت: مقاومت باشکوه مردم بحرین علیرغم فشار زیاد آل خلیفه و نیروهای بیگانه که در این کشور حضوردارند ادامه دارد و امیدواریم که این نیروهای بیگانه هر چه سریعتر بحرین را ترک کنند.

وی در خصوص مسائل مطرح شده در این نشست در مورد سوریه گفت: وزیر امورخارجه در این نشست وضعیت سوریه را بهتر و با ثبات تر از گذشته ارزیابی کرد و عنوان داشت علیرغم اینکه امکانات آمریکا و هم پیمانانش برای سقوط نظام سیاسی حاکم بر سوریه بسیج شده است موفقیتی نداشته اندو دولت سوریه توانسته بحران را به خوبی مدیریت کند.

بروجردی همچنین در خصوص موضع ایران گفت: در این نشست مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه سوریه در خط مقدم مقاومت مقابل رژیم صهونیستی قرار دارد و یکی از میزبانان اصلی جنبش حماس و حزب الله لبنان است طبیعتا استمرار ساختار سیاسی این کشور مورد توجه ایران است البته انجام اصلاحات می تواند به تسریع در برقراری امنیت کامل و آرامش کمک کند.