دانشگاه مازندران میزبان همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این کنفرانس، فراهم ساختن فرصتی برای دانشگاهیان و فعالان عرصه آموزش عالی در حوزههای مختلف آموزشی با منافع بینرشته ای است تا بتوانند درخصوص موضوعات مربوط به طرح آمایش آموزش عالی بحث و گفتگو کنند.
دیدگاه و اصول نظری طرح آمایش آموزش عالی، تجربیات بینالمللی در زمینه طرح آمایش آموزش عالی، ارزیابی تجربیات ایران در زمینه طرح آمایش آموزش عالی، راه حلها و مطالعات عملی در زمینه طرح آمایش آموزش عالی ایران از محورهای همایش است.
طرح آمایش به عنوان یک فرآیند و روشی از تفکر و تولید، مسائل و چالشهای بسیاری را پیرامون تقاضا برای آموزش عالی و تامین دانشجویان، دانشگاهیان، موسسات آموزش عالی، گسترش دانش و مهارتها و ارتباط آموزش عالی با جامعه مطرح میکند.
انجمن آموزش عالی ایران در نظر دارد با تاکید ویژه بر طرح آمایش آموزش عالی، جنبههای تئوری و عملی و تجارب بینالمللی این طرح را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.
این همایش توسط انجمن آموزش عالی ایران و با مشارکت دانشگاه مازندران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، دفتر آمایش و توسعه منطقه ای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان علمی فرهنگی یونسکو دفتر منطقه ای ایران و خاورمیانه، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، برگزار می شود.
اتحادیه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ایران، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز منطقهای علوم و فناوری اتحادیه همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند IOR، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، انجمن آموزش پزشکی ایران، پایگاه استنادی مقالات کنفرانس ها با این همایش ملی همکاری دارند.
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