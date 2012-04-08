مجمع با نگاه مثبت به مسائل کشور به روند حرکت روبه جلوی نظام کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز(یکشنبه) در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را مظهر خرد جمعی در نظام اسلامی دانستند و تأکید کردند: بخشی از اساسی ترین مسایل کشور در مجمع حل و فصل می شود که این موضوع نشانگر جایگاه بسیار مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین این جایگاه بسیار مهم، به وظایف مجمع در قانون اساسی اشاره کردند و افزودند: مشورت دادن به رهبری برای سیاستهای کلی نظام و تنظیم این سیاستها که در واقع هندسه اساسی نظام و قوای سه گانه است، یکی از کارهای دارای اهمیت بالای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حضرت آیت الله خامنه ای، به موضوع حل معضلات کشور به عنوان یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و تأکید کردند: وظیفه دیگر مجمع، تشخیص مصلحت در مواردی است که بن بست بوجود می آید.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص چارچوبهای تشخیص مصلحت افزودند: مصلحتی که مجمع، تشخیص می دهد باید اکثریت قاطع اعضاء، به مصلحت بودن آن معتقد باشند.

ایشان اهم بودن مصلحت را یکی دیگر از چارچوبهای تشخیص مصلحت برشمردند و خاطرنشان کردند: باید دوره و زمان همه احکامی که به عنوان مصلحت صادر می شود، مشخص باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به حرکت رو به جلوی کشور و نظام خاطرنشان کردند: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با نگاه مثبت به مسائل کشور، به این روند حرکت رو به جلوی نظام، کمک کند.

ایشان در پایان ضمن قدردانی از زحمات آقای هاشمی رفسنجانی و اعضای دوره قبلی مجمع، افزودند: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در دوره جدید، ضمن حضور جدی، با پشتوانه کارشناسی و بررسی دقیق موضوعات ، با طراوت و نشاط به وظایف خود عمل کند.

در ابتدای این دیدار آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن تشکر از رهبر انقلاب اسلامی، به نامگذاری امسال به عنوان سال «حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» اشاره کرد و افزود: این نامگذاری یکی از ضرورت های اساسی کشور است که اجرای عملی آن تأثیر زیادی در حرکت و پیشرفت کشور خواهد داشت.

