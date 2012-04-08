20 فروردین روز افتخار و عزت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه ‌ای که اقتصاد و دارایی استان یزد به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ ای صادرکرده، آمده است: 20 فروردین، روزی است که ایران به فناوری صلح ‌آمیز هسته‌ ای دست یافته و به باشگاه هسته ‌ای جهان پیوست.

این بیانیه می‌افزاید: امروز ایران اسلامی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر توان و دانش جوانان خود توانسته در همه حوزه‌ها به ویژه حوزه فناوری صلح ‌آمیز هسته ‌ای به اوج رسیده و در ردیف کشورهای اول جهان قرار گیرد.

در بخش دیگری از بیانیه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد آمده است: استفاده صلح‌ آمیز از دانش هسته‌ ای، محور اساسی رشد اقتصاد ملی است و دستیابی جمهوری اسلامی ایران به این تکنولوژی و دانش، وابستگی اقتصادی و علمی به بیگانگان را قطع می‌کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه دستیابی به فناوری صلح ‌آمیز هسته‌ ای، نمایش اوج اراده و توانمندی ملت ایران در فتح قله‌های افتخار است، اعلام شده است: دشمنان ایران اسلامی قصد دارند ما را از حق مسلم خود که همان دست یافتن به علوم نوین است، دور کنند اما ایران اسلامی در طول بیش از سه دهه از عمر پربرکت خود، ثابت کرده هیچ قدرتی نمی‌ تواند خللی در اراده آهنین آنها وارد کند و مانع پیشرفت آنان شود.