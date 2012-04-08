70 درصد حوادث دوران سالمندی در منزل رخ می دهد/ افزایش امید به زندگی در سالمندان

محمدحسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش سن و جمعیت سالمند در کشور بر مراقبت سالمندان تاکید کرد و اظهار داشت: بسیاری از حوادث در منازل برای سالمندان رخ می دهد به همین دلیل لازم است فضا برای آنها مناسب سازی شود.

وی هچنین با اشاره به افزایش سن و مسائل سالمندی در کشور و استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر قریب به 10 درصد جمعیت کشور ایران معادل هفت میلیون نفر را سالمندان تشکیل می دهند و هر چه زمان می گذرد به جمعیت سالمندی نیز افزوده می شود.

نجفی افزود: 10 سال آینده 20 درصد جمعیت کشور را افراد بالای 60 سال تشکیل می دهند که این تعداد معادل 18 میلیون نفر خواهد بود.

وی ادامه داد: میزان امید به زندگی 50 سال گذشته در ایران حدود 45 سالگی بود، این در حالی است که سن امید به زندگی با توجه به توسعه مسائل علمی و سلامت نسبت به سالهای گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است.

نجفی بیان داشت: در کشور ایران میزان امید به زندگی در بین مردان 70 سال و در بین زنان 76 سال و به طور میانگین 71.7 سال برآورد شده است که بررسی ها نشان می دهد این میزان امید به زندگی افزایش خواهد یافت.

وی یادآورشد: احترام به فرد مسن امید به زندگی را در وی افزایش داده و در نهایت منجر به طول عمر و ارتقا سلامت این افراد می شود.