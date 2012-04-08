  1. سیاست
۲۰ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۳۰

جلیلی:

‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای شروع شود

‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای شروع شود

یوکیو هاتویاما مشاور عالی رئیس حزب حاکم دموکرات ژاپن و نخست وزیر سابق و عضو پارلمان این کشور که ‏برای رایزنی با مقامات کشور در تهران بسر می برد عر امروز با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار ‏و تبادل نظر کرد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دیدگاههای مشابه و منافع مشترک دو کشور ‏ایران و زاپن بستر مناسبی را برای گسترش مناسبات دو کشور فراهم ساخته است.‏

جلیلی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد چند قدرت خود را جامعه جهانی معرفی کنند مجرم اصلی فاجعه هیروشیما ‏را ایالات متحده آمریکا دانست و افزود با توجه به خواست اصلی جامعه جهانی برای خلع سلاح جهانی، باید ‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای به خصوص آمریکا شروع شود.
 
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری خلیج فارس را نبض اصلی تامین انرژی جهان خواند و گفت: وجود ‏ذخایر عظیم نفت و گاز در خلیج فارس، اهمیت این منطقه را برای تامین انرژی جهانی نشان می دهد.‏
 
جلیلی در بخش دیگری با اشاره به دستاوردهای فنی کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از جمله ‏ساخت صفحه های سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با ژاپن در ‏زمینه ایمنی هسته ای اظهار نمود.‏
 
نخست وزیر سابق ژاپن نیز در این دیدار با اظهار اینکه گروه 5+1 مساوی با جامعه جهانی نیست از همکاری ‏جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تقدیر کرد. ‏
 
همچنین با اشاره به علاقه کشورش به گسترش ه مکاری با کشورهای آسیایی به ویژه ایران، خاطرنشان ساخت: ‏سابقه فرهنگی و تاریخی ایران زمینه بسیار خوب برای گسترش مناسبات میان دو کشور فراهم کرده است.‏
کد مطلب 1571900

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