‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای شروع شود

به گزارش خبرگزاری مهر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دیدگاههای مشابه و منافع مشترک دو کشور ایران و زاپن بستر مناسبی را برای گسترش مناسبات دو کشور فراهم ساخته است.
جلیلی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد چند قدرت خود را جامعه جهانی معرفی کنند مجرم اصلی فاجعه هیروشیما را ایالات متحده آمریکا دانست و افزود با توجه به خواست اصلی جامعه جهانی برای خلع سلاح جهانی، باید حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای به خصوص آمریکا شروع شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری خلیج فارس را نبض اصلی تامین انرژی جهان خواند و گفت: وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در خلیج فارس، اهمیت این منطقه را برای تامین انرژی جهانی نشان می دهد.
جلیلی در بخش دیگری با اشاره به دستاوردهای فنی کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از جمله ساخت صفحه های سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با ژاپن در زمینه ایمنی هسته ای اظهار نمود.
نخست وزیر سابق ژاپن نیز در این دیدار با اظهار اینکه گروه 5+1 مساوی با جامعه جهانی نیست از همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تقدیر کرد.
همچنین با اشاره به علاقه کشورش به گسترش ه مکاری با کشورهای آسیایی به ویژه ایران، خاطرنشان ساخت: سابقه فرهنگی و تاریخی ایران زمینه بسیار خوب برای گسترش مناسبات میان دو کشور فراهم کرده است.
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