‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای شروع شود

به گزارش خبرگزاری مهر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در این دیدار دیدگاههای مشابه و منافع مشترک دو کشور ‏ایران و زاپن بستر مناسبی را برای گسترش مناسبات دو کشور فراهم ساخته است.‏

جلیلی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد چند قدرت خود را جامعه جهانی معرفی کنند مجرم اصلی فاجعه هیروشیما ‏را ایالات متحده آمریکا دانست و افزود با توجه به خواست اصلی جامعه جهانی برای خلع سلاح جهانی، باید ‏حرکتی جهانی برای خلع سلاح قدرتهای هسته ای به خصوص آمریکا شروع شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری خلیج فارس را نبض اصلی تامین انرژی جهان خواند و گفت: وجود ‏ذخایر عظیم نفت و گاز در خلیج فارس، اهمیت این منطقه را برای تامین انرژی جهانی نشان می دهد.‏

جلیلی در بخش دیگری با اشاره به دستاوردهای فنی کشورمان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از جمله ‏ساخت صفحه های سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری با ژاپن در ‏زمینه ایمنی هسته ای اظهار نمود.‏

نخست وزیر سابق ژاپن نیز در این دیدار با اظهار اینکه گروه 5+1 مساوی با جامعه جهانی نیست از همکاری ‏جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تقدیر کرد. ‏

همچنین با اشاره به علاقه کشورش به گسترش ه مکاری با کشورهای آسیایی به ویژه ایران، خاطرنشان ساخت: ‏سابقه فرهنگی و تاریخی ایران زمینه بسیار خوب برای گسترش مناسبات میان دو کشور فراهم کرده است.‏