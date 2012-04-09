به گزارش خبرنگار مهر ، تا کنون دو جلسه محاکمه محمد جواد حق شناس در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی و با حضور هئیت منصفه مطبوعات برگزار شده و او به دفاع در برابر اتهاماتش پرداخته است.

بر اساس کیفرخواست 13 عنوان مجرمانه علیه حق شناس مطرح شده که توهین، افتراء،تحریک به اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، پخش شایعه و توهین به ماموران هنگام اجرای قانون از مهمترین اتهامات مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی است.

نخستین جلسه دادگاه 19 مهر و دومین جلسه دادگاه چهارم دی ماه سال 90 برگزار شده بود که در آنها 34 شکایت علیه مدیرمسوول روزنامه اعتماد ملی مطرح شد.

سومین جلسه محاکمه یکشنبه هفته آینده -27 فروردین- در شعبه 76 دادگاه کیفری و با حضور هیئت منصفه برگزار می شود

روزنامه اعتماد ملی 27 مرداد سال 88 توقیف شد و از آن زمان تا کنون پرونده آن در حال رسیدگی است.

