حتما اتفاقی افتاد که تماشاگران شعار دادند/ تمرکز روی دو رقابت آسان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل داماش گیلان با بیان این مطلب افزود: با فواصل کم بازیهایی را انجام می دهیم که در آنها اهدافی متفاوت را دنبال می کنیم . بعد از یک بازی سنگین مقابل الغرافه قطر در یک بازی که می توانستیم با پیروزی در آن راهمان را برای صعود به رده چهارم جدول هموار کنیم نتیجه را واگذار کردیم.

وی ضمن یادآوری اینکه تیمش از نظر بدنی و ذهنی خسته بوده است گفت: به همین خاطر نمی توانم بگویم که بازیکنانم مقصر در شکست و ناکامی مقابل داماش بوده اند. ما طی روزهای آینده 2 بازی حساس در لیگ و لیگ قهرمانان پیش رو داریم و مجبوریم بازیکنان را به بهترین نحو برای بازیهای پیش رو آماده کنیم.

سرمربی تیم پرسپولیس به تیم داماش گیلان از بابت این پیروزی تبریک گفت و افزود: شرایط طوری است که مجبوریم از بازیکنانی که در لیگ قهرمانان آسیا استفاده می کنیم در مسابقات لیگ برتر بهره نبریم که این قضیه به تیم ما لطمه زده است.

وی خاطرنشان کرد: با اینکه می خواستیم در بازی مقابل داماش پیروز شویم اما نتوانستیم حس بازی و پیروزی در این مسابقه را در بازیکنان ایجاد کنیم. این اتفاق طبیعی است و بعد از بازیهای سنگین پیش می آید. باید علت افت تیم را پیدا کنیم تا در بازیهای آینده به مشکل برنخوریم.

دنیزلی با نادرست خواندن حرکت تماشاگران تیم پرسپولیس و علیه میثاق معمارزاده شعار دادن گفت: این کار درستی نیست . میثاق هم به مانند دیگر بازیکنان ممکن است اشتباهاتی داشته باشد کما اینکه دیگر بازیکنان نیز امروز مرتکب اشتباهاتی شدند اما آنچه مسلم است من با چنین شعارهایی از سوی تماشاگران نگاهم نسبت به بازیکنان عوض نمی شود.

سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که چرا از بازیکنانی چون وحید هاشمیان در این بازی استفاده نکرده است گفت: جزو تفکراتم بودم که امروز از هاشمیان در ترکیب تیم استفاده کنم اما با مصدومیت نورمحمدی و کارت قرمزی که مازیار زارع دریافت کرد نتوانستم هاشمیان را به بازی بفرستیم قطعا در بازیهای آینده از وجود دیگر بازیکنان در صورت آمادگی استفاده خواهم کرد.

وی واکنش مازیار زارع نسبت به چاووشی که منجر به اخراج این بازیکن شد را ناشی از حوادث و اتفاقات آن لحظه خواند و گفت: زارع در بازی آخر ما کمتر از دیگر بازیکنان بازی کرده بود و اخراجش علت خستگی نبوده است.

دنیزلی در خصوص غیبت سه بازیکن اصلی پرسپولیس در دیدار مقابل سپاهان که روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود گفت: فکر نمی کنم غیبت این بازیکنان مشکل ساز شود چرا که ما قطعا راهکارهایی می اندیشیم که نبود آنها جبران شود. این فرصت وجود دارد که دیگر بازیکنان در بازی مقابل سپاهان بازی کنند، توانایی های خود را نشان دهند و در بازیهای آینده جزو نفرات اصلی ما باشند.

سرمربی تیم پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار مهر که نظرش را در مورد حوادث دقایق پایانی مسابقه جویا شد گفت: این که چه اتفاقی افتاد و داور بازی را تمام کرد یا رای به تعطیلی آن داد را نمی دانم.

وی همچنین در خصوص رفتار تماشاگران پرسپولیس گفت: قطعا اعتراض تماشاگران در شرایط عادی صورت نگرفته حتما اتفاقی افتاده که آنها به داور اعتراض کردند.

دنیزلی در خصوص قضاوت محمود رفیعی گفت: در مورد داوری ترجیح می دهم حرفی نزنم چرا که کسی که باید در این زمینه اظهارنظر کند من نیستم.

سرمربی تیم پرسپولیس در خاتمه در خصوص دلایل شکست پرسپولیس مقابل داماش گفت: علت بازی نه چندان خوب ما این بود که تیم در دو جهبه می جنگند. ما در لیگ برتر خیلی مدعی نیستیم و اگر تمام بازیهایمان را ببریم احتمال کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را داریم. تمرکز ما برای رقابت در هر دو جبهه یکی نیست آن هم در شرایطی که باید با فواصل نزدیک به میدان برویم تا تطابق تمرکز روی دو لیگ آسان نیست.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و داماش گیلان در هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر شامگاه یکشنبه در شرایطی که با پیروزی 2 بر یک تیم داماش در وقت های اضافه پیگیری می شد، به دلیل توهین و شعارهای زننده هواداران پرسپولیس علیه داور مسابقه نیمه کاره رها شد.