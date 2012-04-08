چالشهای زندانهای لرستان/ فرسوده بودن ساختار فیزیکی برخی زندانها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در دیدار با رئیس کل دادگستری لرستان گفت: عوامل متعددی در مدیریت و هدایت یک مجموعه به سمت اهداف از پیش تعیین شده مؤثر هستند که شناسایی، پرورش و تقویت آنها می بایست در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی افزود: برخی از این اقدامات در درون مجموعه صورت می گیرد و برخی دیگر عوامل بیرونی تأثیرگذار هستند که هم می توانند سرعت دستیابی به اهداف را تسریع کنند و هم می توانند باعث کندی فرآیند شوند.

چهار چالش عمده زندانهای لرستان

مدیرکل زندان های لرستان تصریح کرد: زندانبانی از آن دسته مشاغلی است که برای رسیدن به اهداف خود، رابطه عمیقی با عوامل درون سازمانی و برون سازمانی دارد و حضور مؤثر هرکدام از این عوامل می تواند نتیجه مطلوبی در جامعه به همراه داشته باشد.

محمدی گفت: ما معتقد هستیم آن زمان که بتوانیم همه مواد آئین نامه سازمان زندانها را آن گونه که مورد نظر است به اجرا در بیاوریم بدون شک شاهد امنیت بالایی در جامعه خواهیم بود.

وی ضمن اشاره به چهار چالش عمده زندانهای لرستان یادآور شد: تراکم جمعیت کیفری، فرسوده بودن ساختار فیزیکی برخی زندانها، عدم وجود نیروی انسانی مورد نیاز و کسری اعتبارات مهمترین چالشهای پیش روی زندانها هستند.

محمدی افزود: به طور قطع سازمان به تنهایی نمی تواند از این موانع عبور کند لذا حضور جدی مجموعه ای از سازمانهای پشتیبان می تواند سرعت حل مشکلات را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا به عنوان مؤثرترین عامل در حل مشکلات قضایی زندانها و زندانیان می تواند کمک شایانی در تحقق اهداف زندانبانی اسلامی داشته باشد.

قوه قضائیه در مسیر اجرای عدالت اسلامی گام برمی دارد

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: اجرای عدالت اسلامی مطابق با آنچه در آموزه های دینی آمده است از اهداف عالیه قوه قضائیه است که با جدیت در مسیر تحقق آن گام برمی دارد.

جعفر بدری در دیدار مدیرکل و جمعی از رؤسای ستادی و زندانهای استان گفت: دستگاه قضا و مجموعه سازمانهای وابسته به آن به طور کلی در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام برمی دارند.

وی افزود: اجرای عدالت اسلامی در جامعه از اصول خدشه ناپذیر قوه قضائیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که تا تحقق حداکتری آن تلاشها باید ادامه داشته باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: قوه قضائیه به منظور سالم سازی فضای زندگی و ایجاد امنیت پایدار در سطح جامعه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

وی ضمن اشاره به این موضوع که در اسلام اصل بر حسن نیت است، تصریح کرد: دستگاه قضا با حفظ حرمت و آبروی افراد به موارد آنها رسیدگی می کند تا خدای ناکرده دچار آسیب نشوند.

بدری در عین حال از برخورد قاطعانه با قانون شکنان و فعالان جرایم سازمان یافته خبر داد و تصریح کرد: با کسانیکه به صورت عمدی مرتکب جرم می شوند با شدت برخورد می شود و اجازه داده نخواهد شد که فضای جامعه را دچار دچار آسیب کنند.

رئیس شورای قضایی استان گفت: مجازات زندان یکی از تنبیهاتی است که برای مرتکبان جرم در نظر گرفته شده و این احکام با هدف تأدیب فرد مورد نظر صادر می شوند.

وی اظهار داشت: ما همیشه به قضات تأکید داشته ایم که در صدور احکام به خصوص احکام زندان دقت و حساسیت لازم را اعمال کنند که این در راستای همان سیاست کلان کاهش جمعیت کیفری قرار دارد.

بدری گفت: زندانبانی کاری سخت و طاقت فرساست و لازم است برای تحقق اهداف، سطح همکاری با زندانها ارتقاء یابد.