نیازهای عاطفی و روانی سالمندان باید مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی کریمی اصل در همایش آموزشی سالمندی، حوادث و بلایا که با حضور تعدادی از کارکنان مراکز درمانی استان در محل دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد بی‌تحرکی را از جمله مشکلاتی عنوان کرد که در دوران کهولت سن برای سالمندان مشکل ساز می‌شود.



وی سقوط و زمین خوردن سالمندان را از دیگر موارد مشکل ساز برای آنان ذکر کرد و اظهار داشت: این موارد باعث شکستگی‌های استخوان می‌شود که بیشترین علت ناتوانی سالمندان را در دنیا شامل می‌شوند.



معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی قم مصرف مقدار کافی کلسیم، ‌ویتامینD، ‌فعالیت بدنی منظم روزانه به مدت ۱۵ دقیقه و پیاده روی را در پیشگیری از سقوط و استحکام اعضای آن‌ها موثر عنوان کرد.



کریمی اصل با تقسیم بندی سنین سالمندی به سه دوره گفت: سنین ۶۰ تا ۷۵ سال سالمندان جوان، سنین ۷۵ تا ۸۵ سال ‌سالمندان پیر و سنین ۸۵ سال به بالا کهنسال نامیده می‌شوند.



وی اعلام کرد: بر اساس آمار در یک دهه آینده جمعیت سالمند ایران از ۶ میلیون به ۱۰ میلیون نفر افزایش می‌یابد که این رقم حدود ۲۰ درصد جمعیت ایران را شامل می‌شود.