مرغ در بازار همدان می تازد/ نوسان قیمت در بازار مرغ همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در حال حاضر نرخ عرضه مرغ در همدان حالت تعادلی خود را از دست داده است و حتی در برخی موارد قیمت ذکر شده به دور از ذهن و غیرقابل پیش بینی است.

یکی از شهروندان همدانی در این خصوص با بیان اینکه قیمت مواد پروتئینی در همدان رو به افزایش است، گفت: بنا به گفته مسئولان امر، مقرر بود قیمت ها ثابت بماند اما در حال حاضر که هنوز یک ماه از سال جدید نگذشته شاهد افزایش نرخ آن ها هستیم!

خرید مواد پروتئینی از توان مردم خارج است

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با انتقاد از این رویداد اظهار داشت: ماهانه مبلغ مشخصی را برای خرید مواد پروتئینی از جمله گوشت و مرغ اختصاص می دهم اما با افزایش قیمت آن باید گوشت کمتری تهیه کنم تا درآمدم کفاف زندگی ام را بدهد.

توسن یاوری با اشاره به اینکه مرغ در نوروز با قیمت حدود سه هزار و 800 تومان عرضه می شد، افزود: با این که مدت زیادی از نوروز نگذشته است اما ناگهان قیمت مرغ در هر کیلو به بیش از پنج هزار تومان افزایش یافته است.

سبد پروتینی خانوارها کوچک می شود

یک شهروند دیگر هم با ابراز نارضایتی از روند افزایش قیمت اجناس بازار اظهار داشت: به علت کافی نبودن درآمدم گوشت قرمز را از سبد غذایی خانوار حذف کرده بودم و فقط از گوشت مرغ استفاده می کردیم که با گران شدن آن، مرغ نیز باید کم کم از سفره هایمان حذف شود.

تیمور احمدی افزود: قیمت کالاها در بازار همدان افزایش یافته و روز به روز از قدرت خریدمان کاسته می شود.

در ادامه به سراغ عرضه کنندگان مرغ و ماهی در سطح شهر همدان رفتیم که یکی از فروشندگان با بیان این که در ایام نوروز به منظور رفاه حال شهروندان، مرغ با قیمت پایین عرضه می شد، گفت: در نوروز طبق هماهنگی با سازمان بازرگانی، مرغ فروشان حداقل سود را محاسبه کردند تا شهروندان بتوانند به راحتی خرید کنند اما پس از پایان مدت طرح نوروزی، قیمت مرغ براساس میزان عرضه و تقاضا، توزیع می شود.

در اسفندماه سود دریافتی مرغ فروشان کمتر بود

احمدیار با تأیید افزایش قیمت مرغ در همدان افزود: در اسفندماه طبق توافق نامه های صورت گرفته مقرر شد مرغ به ازای هر کیلویی سه هزار و 700 تومان عرضه شود و در پی آن مرغ فروشان سود کمتری از فروش مرغ برای رفاه حال شهروندان محاسبه کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از فروشندگان مرغ در مدت انجام طرح نوروزی، فقط سه درصد سود به ازای فروش هر کیلو مرغ از مشتریان دریافت کردند، ادامه داد: سود مقرر شده برای صنف مرغ فروشان 10 درصد است که هیچگاه چنین سودی دریافت نکرده اند.

وی گفت: فروشندگان مرغ در خوش بینانه ترین حالت هفت درصد سود دریافت کرده اند که این میزان در مدت اجرای طرح نوروزی به سه درصد رسیده بود.

قیمت مرغ در کمتر از یک ماه یک و نیم برابر شد

وی گفت: پس از پایان طرح نوروزی قیمت مرغ به صورت آزاد عرضه می شود و قیمت آن در حال حاضر بین پنج هزار تا پنج هزار و 300 تومان به ازای هر کیلو است.

در همین خصوص کارشناسان معتقدند نرخ مرغ تابع قیمت گذاری نیست و افزایش نرخ نهاده ها و هزینه های تولید، قیمت تمام شده این محصول پروتئینی را در شرایط کنونی بالا برده است.

کارشناس اقتصادی استان همدان در این باره افزود: در حال حاضر نرخ مرغ بر اساس قیمت خرید به علاوه فاکتور و درصدی سود توسط بازرسان کنترل می شود.

رئیس مجمع امور صنفی همدان نیز در خصوص گرانی قیمت مرغ گفت: این افزایش و گرانی مرغ به دلیل افزایش هزینه‌های نگهداری، بالا بودن قیمت کنسانتره مرغ و سبوس است.

در اردیبهشت‌ماه با کاهش قیمت مرغ مواجه خواهیم بود

وی با اشاره به پشت سر گذاشتن نوروز 1391 افزود: در تعطیلات مصرف مرغ افزایش یافته بود و همین امر موجب کم شدن مرغ و افزایش قیمت بود که به طور حتم در اردیبهشت‌ماه با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود.

با این تفاسیر پر واضح است که عرضه مقطعی مرغ در شبکه‌های مختلف توزیعی مانند نمایشگاه‌های عرضه مستقیم و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تثبیت نرخ آن کافی نیست و اینها نمی‌تواند جوابگوی رفع نیاز همه مردم باشد.

و از سوی دیگر پر واضح است که استفاده بهینه و قیمت مناسب حق مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از مردم بگیرد.

به‌راستی قیمت این محصول که بارها تأکید بر تولید کافی و ذخیره به اندازه آن از سوی مسئولان شنیده شده، تا کجا می‌خواهد پیش برود؟ ایستادن قیمت گوشت مرغ حداقل برای یکسال چه زمانی است و مقصد نهایی گرانی این محصول تا کجاست؟!