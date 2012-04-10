پروژه فاخر پویانمایی دینی در سطح بین المللی لازم داریم

سیدعلی موسوی‌نژاد، تهیه‌کننده و کارگردان انیمیشن "ماجراهای حسگر" درباره تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: مجموعه انیمیشن "ماجراهای حسگر" که تولید آن در سال اصلاح الگوی مصرف یعنی سال 1388 آغاز شد با محوریت اقتصادی و در ادامه طبق اصلاحاتی که انجام گرفت با موضوع‌های مختلف هدفمندی یارانه‌ها در قالب 26 قسمت سه تا چهار دقیقه‌ای تولید و آماده پخش شد.

وی در ادامه گفت: تکنیک این کار سه بعدی است. هر چند در بعضی از اپیزودها ما از پلان‌های دوبعدی و با تکنیک نقاشی کامپیوتری فلش جهت ساده‌سازی مطلب مورد نظر در کنار نریشن استفاده کردیم، اما به هر حال فکر می‌کنم که ما از نظر فرم خاص طراحی و اجرای شخصیت‌ها و همچنین نورپردازی رایانه‌ای و رندر این کار از یک شیوه جدید برای اولین بار در کشور استفاده کردیم که باعث کم شدن زمان تولید و ساده شدن پیچیدگی‌های ترکیب کار شد.

این تهیه‌کننده و کارگردان اشاره کرد: این کار می‌تواند برای دیگر انیمیشن‌سازان کشور به عنوان یک الگوی جدید مورد بررسی و بهره برداری قرار بگیرد، چرا که در حال حاضر یکی از معضلات گروه‌های تولید انیمیشن در کشور، مسئولان و متولیان امر زمان بالای تولید انیمیشن‌هاست که می‌تواند با بررسی و کار کارشناسی و تحلیل روند تولید بهینه گروهی به حداقل و با حفظ کیفیت برسد. مطمئن هستم مجموعه "حسگر" این پیام را برای دست اندرکاران تولید انیمیشن به همراه خواهد داشت.

موسوی‌نژاد گفت: در رابطه با دوستانی که با ما در این پروژه همکاری داشتند، باید باید بگم که گروه تولید این مجموعه بومی و ساکن کاشمر بودند و من از همه آنها که صمیمانه و عاشقانه کار کردند، تشکر می‌کنم. مخاطب این مجموعه عام است.

وی در پاسخ به این سئوال که در رابطه با بهبود کیفیت برنامه‌های انیمیشن چه نظری دارید؟ توضیح داد: من برای افزایش کیفی و کمی برنامه‌های پویانمایی کشور و تلویزیون به شدت اعتقاد به ایجاد فضای رقابتی دارم، چرا که نبود رقابت مثل مسابقه دادن یک دونده المپیک با خودش است.

این تهیه‌کننده و کارگردان گفت: به نظر من شرایط تولید پویانمایی در کشور ما به لطف پیشرفت فناوری کامپیوتری و ارتباطات جدید همچون اینترنت با سرعت بسیار خوبی در حال بهبود هست و اینکه تولیدات پویانمایی طبق آمار رسمی در مقایسه با سالهای گذشته چندین برابر شده حاکی از همین مطلب است. البته کمک و حمایت رسانه ملی نیز بسیار تاثیر گذار بوده که شاید بتوان گفت در حال حاضر مهمترین مرجع متولی و حامی انیمیشن کشور است.

موسوی‌نژاد اشاره کرد: اکنون در کشور ما بزرگترین انگیزه برای تولید پویانمایی صنعتی (پویانمایی های بلند و سریالی) بدون شک مرکز صبا و مراکز صدا و سیمای استانها هستند که البته این خود ضمن داشتن مزیت‌ها باید آسیب شناسی هم شود، چرا که در تولیدات بلند و تلویزیونی مسئله کیفیت آثار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به نظر من بخش اصلی این مشکل مربوط به برآورد بودجه پایین تولید برای پروژه‌های پویانمایی است، چرا که من گمان نمی‌کنم هیچ تولیدکننده حرفه‌ای حاضر باشد کیفیت کار خودش و سابقه خودش رو فدای پول کند.

وی ادامه داد: طبیعی است که با داشتن سرمایه و اعتبار بیشتر، اهداف بلندتر و بالاتری را نسبت به سطحی که دارد ترسیم می‌کند و این به عقیده من بطور جدی باید در چارچوب دغدغه‌های مسئولان امر قرار بگیرد. سقف برآورد تولید انیمیشن مرکز صبا و دیگر مراکز استانی تا آنجایی که من اطلاع دارم برای تهرانی‌ها دقیقه‌ای از چهارصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار و شهرستانی‌ها از سیصد تا هفتصد هزار تومان است.

این تهیه‌کننده و کارگردان اشاره کرد: این در حالی است که بودجه تولید انیمیشن "صلاح الدین" بر اساس تحقیقات من دقیقه‌ای حدوداً 25 میلیون تومان می‌شود که چیزی حدود 16 برابر سقف قراردادهای ماست. البته من به ایشان گفتم که ما با یک دهم این مبلغ یعنی دقیقه‌ای دو و نیم میلیون تومان هم می‌توانیم به این کیفیت برسیم که متاسفانه مورد تایید قرار نگرفت، اما در هر صورت من اعتقاد دارم در کنار پروژه‌های ساده‌تر و سریعتر به لحاظ زمان تولید همچون "شکرستان‌ها" و ... باید در هر سال چند پروژه فاخر انیمیشن با برآورد بدون سقف در دستور کار متولیان قرار بگیرد.

موسوی‌نژاد یادآور شد: علاوه بر تولید این آثار با کیفیت و قابل رقابت در سطح بین‌المللی به عنوان تک قطبی پویانمایی دینی در جهان بتوانیم شاهد جذب و پرورش نیروهای خلاق و توانمند و نخبه در روند تولید این پروژه ها باشیم که بسیار برای پیشرفت کیفی تولید انیمیشن در ایران لازم هستند.

وی ادامه داد: شما ببینید ما در کشور سالیانه چه تعداد زیادی پروژه تحقیقاتی مهندسی داریم که توسط دولت و وزارت علوم سرمایه گذاری شده و به نتیجه می‌رسند، اما همیشه چند پروژه فاخر ملی با برآورد مالی بسیار بالا همچون ماهواره‌ها و تجهیزات هسته‌ای و داروهای درمانی خاص نیز داریم که در نهایت علاوه بر قرار گرفتن در صدر فهرست و ویترین افتخارات علمی کشور باعث جذب و پرورش نخبگانی از میان جوانان کشور می‌شوند که خودشان می‌توانند با پشتوانه تجربیات به دست آمده به عنوان سد شکن در عرصه‌های مختلف گام‌های بسیار بزرگتری را بردارند.

این تهیه‌کننده و کارگردان اشاره کرد: اعتقاد دارم حتماً این مهم باید در عرصه انیمیشن و حتی بازی‌های رایانه‌ای کشور نیز اتفاق بیفتد.