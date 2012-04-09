شهرستان دره شهر بیشترین گردشگر را در استان ایلام به خود اختصاص داد

پرویز کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان دره شهر با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی بیشترین گردشگر را به خود اختصاص داده است.

وی بیان داشت: دره شهر از گذشته های دور پایتخت تابستانی ایلامی ها بوده است و اوج رونق آن در دوره ساسانیان بوده که ییلاق امرا و بزرگان بوده است.

این مسئول ادامه داد: این شهر در آبرفت های سیمره و در کنار ویرانه های شهر تاریخی سیمره و در دو سوی مسیر رودخانه دره شهر، جایی که تپه ماهورهای دامنه شمالی کبیر کوه خاتمه می یابد، قرار دارد.

فرماندار دره شهر از سفر 110 هزار مسافر نوروزی در ایام تعطیلات نوروزی به شهرستان دره شهر خبر داد و گفت: این تعداد مسافر و گردشگر نوروزی از استانهای کشور به این شهرستان سفر کرده اند.

فرماندار دره شهر گفت: مکان های تاریخی و طبیعی نظیر دژهای تاریخی شیخ مکان، بهرام چوبینه، شهر تاریخی سیمره، امام زاده سید سیف الدین محمد و پل گاومیشان از جمله مکان هایی بوده که مورد بازدید گردشگران و مسافران نوروزی قرار گرفته است.

به گفته وی در این مدت 60 مکان اقامتی و خوابگاهی برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده بود.

این شهرستان به دلیل این که در کنار کبیرکوه و در کنار خرابه های شهر باستانی ماداکتو دوره ساسانی و رود خروشان سیمره واقع شده، همچنین با دارا بودن استعداد کشاورزی و وجود آب‌فراوان و مراتع و جنگل های انبوه،‌ دارای آثار دیدنی تاریخی و طبیعی بی شماری است.

اهمیت تاریخی دره شهر به حدی است که مورخان و تاریخی نگاران آن را به نام اولین شهر تاریخی دوره ساسانی نامیده اند.